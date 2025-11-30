台中市長夢碎？麥玉珍才喊要爭取 遭民眾黨中市黨部打臉：已提報沒合適人選

麥玉珍昨才表態「有機會就爭取參選台中市長」，隨即遭民眾黨中市黨部打臉。（資料照片／李智為攝）

2026台中市長選戰競爭激烈，民眾黨立委麥玉珍昨天受訪時鬆口表態「有機會就爭取參選台中市長」，為明年選戰投下震撼彈。不過民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍受訪時直言，台中市長選舉涉及藍白合，已向黨中央提出民眾黨在台中市長沒有合適人選，麥玉珍可能是隨性說出心中想法，最後還是要由黨中央最後考量。

2026台中市長選戰持續升溫，民進黨已定於一尊由立委何欣純出戰，國民黨部分則尚未完成整合，除了資深立委楊瓊瓔28日搶先宣布參選，另名潛在人選、地方呼聲高的立法院副院長江啟臣則遲未表態，備受地方人士關心。

不僅如此，民眾黨立委麥玉珍昨天在台中出席活動時，面對媒體詢問是否會參選2026台中市長，麥鬆口表態，「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」，希望能在不同領域為大眾提供服務，一席話在地方上引發熱議。

但根據《自由時報》報導，民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍受訪時直言，麥玉珍卸任立委在即，不曉得為何會冒出此番話，可能是隨性說出心裡的想法。

陳清龍指出，縣市長選舉涉及黨中央對藍白合的規劃，台中市長部分，他已向中央提報「民眾黨沒有比較合適的人選」，對於麥玉珍表態，最後還是要由黨中央最後考量。



