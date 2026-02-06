台中市長姊弟之爭僵局有解！兩人同意內參民調3月底決勝負

國民黨。（本報資料照片）

國民黨台中市長提名陷入「姐弟之爭」僵局有解！國民黨中央黨部今天(6日)宣布，擬參選人江啟臣、楊瓊瓔二位有意參選同志皆已簽署提名協議，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週（3／25至3／31）完成民意調查作業。

江啟臣與立委楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，人選遲遲未定，傳出要拖到3月民調，今日國民黨公布，兩人亦簽署提名協議事項，共有三點，第一，台中市市長候選人之提名以民意調查結果為提名依據，民意調查結果數據不公開宣布，只公布勝選同志。

廣告 廣告

第二，有關本項民意調查執行相關事項如下：(一)同意於民國115年3月底前就本黨核定之民意調查機構中選擇三家委任執行,民意調查機構由有意參選同志每位各指定一家及由兩位參選同志共同推薦一家。(二)同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項。(三)同意依據本黨現行提名機制,依「政黨對比」(估百分之八十五)與「黨内互比」(估百分之十五)之總和計算，以成績最高者為提名人選。

【看原文連結】