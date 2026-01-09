台中市長提名協調前夕 鄭麗文10日同框兩強 盧、韓也現身

藍委楊瓊瓔（右）、台中市長盧秀燕（中）、立法院副院長江啟臣（左）。（資料照片/温予菱攝）

國民黨台中市長提名上演「姊弟之爭」，黨中央預計16日邀請立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔首次協調。國民黨黨主席鄭麗文10日將南下台中清水參加玉京天公祖總廟龍柱完成大典，包括立法院院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、江啟臣、楊瓊瓔也會到場，協調倒數1周，黨內大咖齊聚台中，引發諸多想像空間。

隨著市長提名協調日將屆，江啟臣、楊瓊瓔連日來各自勤走基層，讓市長選戰逐漸加溫。不過，「姊弟之爭」協調時間似乎不同調，令江啟臣頗有微詞，檯面上雖是各自努力，檯面下卻已暗潮洶湧。

國民黨黨主席鄭麗文明天將南下台中參加清水區玉京天公祖總廟龍鳳呈瑞龍柱完成大典；據悉，江啟臣、楊瓊瓔也會出席。而根據市政行程，台中市長盧秀燕同樣也會參加，此外，立法院院長韓國瑜明天與江啟臣一早在鎮瀾宮參拜發放春聯後，也會趕赴玉京天公祖總廟。

根據黨中央公布的鄭麗文行程中，雖然明確表示在玉京天公祖總廟不受訪，但市長提名協調前夕，相關議題勢必備受注目，明天這場盛事，黨內大咖一舉一動備受注目。

