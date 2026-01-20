台中市長提名卡關基層好焦慮 江啟臣：相信黨中央有智慧解決問題 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨備戰2026地方大選，台中市人選卻懸而未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔首度協調破局，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就很難看」；至於是否勸退楊瓊瓔，國民黨主席鄭麗文直言「這是她的權利，黨中央沒有理由勸退」。江啟臣今（20）日表示，相信黨中央的智慧，能夠解決問題、解決基層的焦慮，盡快整合面對選戰。

國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的江啟臣、楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就很難看」。

「相信黨中央的智慧，多聽聽基層聲音。」江啟臣說，希望黨中央能發揮智慧、解決問題，而該說的，他也都說過了，黨中央要趕快解決基層焦慮，別讓對立加深，支持者跟黨員希望趕快整合，團結、和諧面對選戰。

江啟臣強調，對國民黨來講就是一個團隊，團隊作戰都是希望要贏，自己身為一個戰士，就是看指揮官怎麼指示。他說，該表達的基層聲音也會全力反應，只要能盡快擬定人選，用各種方式促進團結都尊重。

江啟臣也呼籲黨中央，可以多聽聽基層的聲音，也希望盡快解決基層焦慮，不要讓對手有見縫插針的機會，只要以此為目標解決問題，他都全力尊重。

另外，楊瓊瓔則表示，她從未排斥協調，並以寬宏心胸協調出最強的市長參選人，萬一協調不成，就回歸黨的機制，這樣也是國民黨團結的根基。她強調，這段期間有許多負面批評，但參與初選並不是對立，而是實現民主機制。

楊瓊瓔說，每一個黨員若有意願，並符合條件，都可以參與初選，這不是對立，是民主的團結，合法合規依照提名機制進行，絕對是展現民主風範，她會依照黨的的協調跟黨章規定，全力以赴。

照片來源：江啟臣辦公室提供

