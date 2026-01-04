台中市長提名戰！ 江啟臣喊「一馬當先」 楊瓊瓔市場掃街

台中市 / 綜合報導

2026台中市長提名戰，藍營上演姐弟之爭，立法院副院長江啟臣，新年第一個周末假期，安排到台中大坑爬山，刻意用一啟爬山、一馬當先當號召，展現企圖心，傳出黨中央將在16日啟動協調，江啟臣說還沒接到通知，呼籲黨內越快越好，同樣想爭取提名的立委楊瓊瓔，連續兩天，踏上民進黨參選人何欣純的地盤掃街，強調要一步一腳印爭取支持，另一邊何欣純也開啟戰鬥模式，舉辦首場基層座談會，要貼近民意。

立法院副院長江啟臣說：「新年快樂。」新年第一個周末假期，立法院副院長江啟臣，到北屯大坑風景區爬山，熱情攤商送上菜頭，象徵好彩頭，希望他好好加油。

立法院副院長江啟臣說：「凍蒜，凍蒜。」2026台中市長提名，國民黨陷入僵局，江啟臣刻意用一啟爬山、一馬當先當號召，企圖心不言而喻，外界傳出黨中央將在16日，協調下屆市長參選人，江啟臣一改低調這麼說。立法院副院長江啟臣說：「黨中央有問我時間，我說越快越好，至於16號這件事情，我還沒有得到黨中央給我的正式通知。」江啟臣想要協調越快越好，

而同樣想爭取提名的立委楊瓊瓔，則是老神在在，並且一連兩天踏上民進黨參選人何欣純的地盤掃街。立委(國)楊瓊瓔說：「市長楊瓊瓔，女力接棒好不好，讚。」楊瓊瓔打定主意參選到底，至於何時要和江啟臣協調，楊瓊瓔這樣說，立委(國)楊瓊瓔說：「用我既定的節奏跟腳步，來爭取市民我們鄉親的一個支持。」

相較於藍營參選台中市長的人選遲遲未定，綠營確定由立委何欣純披掛上陣，今(4)日上午何欣純啟動首場基層座談會，不只要鞏固基本盤，還得向中間選民招手，立委(民)何欣純說：「最重要的是希望走入基層，聽取民意心聲。」

何欣純正式開啟戰鬥模式，反觀藍營市長人選，遲遲未定，也為2026戰局，埋下更多不確定性。

