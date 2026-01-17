台中市長提名藍營協調破裂 小雞許育璿：連支持者都焦慮

許育璿是江啟臣的子弟兵。 圖：許育璿/提供

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長提名昨（16）日首次協調但破裂，北屯區市議員參選人許育璿表示，提名人選遲未定案，感到焦慮的不僅是身為市議員參選人的「小雞」們，連基層及支持者也都忍不住了，他強烈要求黨中央不要再拖下去，因為如果要靠民調決勝負，事實早就在眼前，他一定「堅定支持江啟臣」！

許育璿說：「江啟程副院長跟楊瓊瓔立委的協調失敗，對我們這些要參選議員的新人、小雞來說，讓我們非常焦慮，因為市長的提名只要沒有確定，市議員就不會提名，初選的時程一定會再往後延，一切都在不確定的狀態下，不管是時間、金錢、人力都是極度的消耗。」

許育璿說：「對手（民進黨）也已經正式提名（何欣純）的情況下，何欣純都已經在跑了，那我們市長提名還沒出來，這個焦慮已經不是單純是候選人了，連基層跟支持者都很焦慮，因為你越晚提名，就越有機會讓對手找到機會。民調已經做了幾十份，誰有實力非常的清楚，如果一再協調結果還是要透過民調，又是一番消耗，那這樣對大局到底好不好？」

許育璿表示，大家都說得台中得天下，如果連台中都不穩，整個全台灣都會被影響，希望黨中央一定要盡快有個結果。

許育璿強調他堅持支持江啟臣的理由有：民調輾壓領先。國際視野與在地經驗兼具。國民黨難得的青壯派戰將、氣度與格局無人能比、避免初選內耗被綠營見縫插針，還有台中輸不得，因為是2028藍營重返中央的基礎，加上國會戰力需穩定，避免初選讓韓江配被攻擊，而且要展現黨中央決斷力：徵召最強，才能穩住基層信心。

