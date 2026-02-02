台中市長提名誰說了算？江啟臣簽協議後 盧秀燕只回這一句

台中市長盧秀燕回應「上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治」。（馮惠宜攝）

國民黨台中市長提名人選遲未敲定，立法院副院長江啟臣1日深夜突然在臉書宣布，「我同意黨中央提名協議」、「我已簽署同意黨中央的協議事項」；對此，台中市長盧秀燕稍早面對媒體詢問回應「上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治」。

台中市政府2月23日將啟動「台中有鈣讚計畫」，市長盧秀燕2日親赴合作通路門市視察並模擬演練兌換流程，與學童一同實際體驗乳品兌領方式和流程，會後面對媒體詢問，國民黨中央已釋出提名協議等相門關問題做出以上回應。

