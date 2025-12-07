台中市長提名陷「姊弟之爭」鄭麗文：公平機制推最強候選人

國民黨主席鄭麗文出席台中市黨部黨慶活動，與台中市長盧秀燕同台。（馮惠宜攝）

國民黨主席鄭麗文出席台中市黨部黨慶活動，與台中市長盧秀燕同台。（馮惠宜攝）

國民黨2026年台中市長提名之爭已浮現現任立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔「姊弟之爭」的態勢。國民黨台中市黨部7日舉辦黨慶活動，市長盧秀燕、黨主席鄭麗文與江、楊兩人首度同台，讓這場接班角力備受關注。面對地方炸鍋的初選議題，鄭麗文當場承諾，國民黨將透過公平機制，最終將非常圓滿的幫台中市民提名最優秀、最強的候選人。盧秀燕則強調，唯有「團結合作」，才能爭取明年的大選勝利。

國民黨2026台中市長提名誰？江啟臣早先被盧秀燕點名接班，但楊瓊瓔卻在江表態參選前公開「我準備好了！」並主張啟動初選機制。鄭麗文出席台中市黨部黨慶活動時表示，無論是江啟臣或楊瓊瓔，都是國民黨優秀的戰友和同事，「手心手背都是肉」，兩人對台中的長期貢獻有目共睹。

廣告 廣告

鄭麗文保證，國民黨作為一個百年民主政黨，擁有公平的黨內機制，黨中央將做好相關協調和溝通工作，最終必將透過此機制產生「最優秀最強的候選人」，並承諾用最強的團隊繼續為台中市民服務。

身為藍營最強母雞，盧秀燕則重申，在反罷免成功之後，2026年的縣市長、市議員等大選是國民黨重要的政治任務，必須達成「非贏不可」的目標。面對這場關鍵選戰，「唯有團結合作」，才能夠爭取明年的大選勝利，因為「唯有國民黨勝利，中華民國才有未來，台灣才能穩定」。

【看原文連結】