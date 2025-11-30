台中市長最新民調江啟臣超前何欣純18.9個百分點 國民黨內疾呼直接徵召聲浪高
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
2026台中市長選舉，民進黨提名立委何欣純參選，國民黨呼聲最高人選為現任立法院副院長江啟臣，根據CNEWS匯流新聞網最新「台中市長選舉匯流民調」顯示，現階段在何欣純與江啟臣對比下，江啟臣領先何欣純18.9個百分點。對此，台中藍營人士和國民黨立委皆訴求，國民黨中央應直接徵召江啟臣選台中市長，除避免黨內撕裂外，也可以杜絕民進黨找到機會攻擊。
調查發現，如果下屆台中市長，國民黨提名江啟臣，民進黨推出何欣純，台中市民有43.9%表態支持江啟臣，25.0%挺何欣純，31.1%未表態，江啟臣現階段領先了何欣純18.9個百分點。「看好度」分析，目前台中市民有52.7%看好江啟臣會當選台中市長，21.5%則看好何欣純，25.8%未表態。
從政黨傾向來看，國民黨支持者，有83.8%表態支持江啟臣，2.6%支持何欣純；民進黨支持者則有71.7%挺何欣純，10.0%支持江啟臣；值得注意的是，民眾黨支持者有73.1%表態支持江啟臣，12.5%支持何欣純。
民調專家分析，整體來看，雖然國民黨尚未正式提名江啟臣參選，但在何欣純已獲得民進黨提名下，江啟臣的整體支持度、看好度都超過何欣純；且台中市民眾黨支持者有73.1%支持江啟臣，若「藍白合」順利，江啟臣代表國民黨打贏下屆台中市長選舉的機率相當高。
台中藍營人士則指出，江啟臣尚未宣布參選，民調即大幅領先對手，是國民黨台中市長唯一人選、毫無懸念。他認為，若國民黨採初選將給民進黨見縫插針、操作民調的機會，恐讓最強候選人無法出線，還會造成黨內撕裂破壞團結，呼籲黨中央應直接徵召。
該人士表示，目前全國6都市長候選人，連任者採直接徵召，藍營艱困選區台南市、高雄市已有人選，新北市則因藍白合作等因素尚待整合。他直言，台中市江啟臣一枝獨秀，亦獲民眾黨支持，為藍白選民共識人選，最具勝選機會，因此應直接徵召。
此外，有不具名的國民黨立委也認為，應考量江啟臣的立法院副院長身份，若國民黨執意採初選，將使其捲入黨務而遭民進黨攻擊，且綠營定會開始操作要求辭去副院長一職，徒增對手攻擊空間。他說，立院席次在3黨均未有單獨過半的現實下，副院長出缺也將使黨內有志者和藍白合橫生枝節，無異是搬石頭砸自己腳，恐怕還會讓綠營趁機波及立法院長韓國瑜。
「贊成採徵召時間可控，降低風險與爭議。」該藍委表示，過去民進黨立委蔡其昌擔任立法院副院長、參選台中市長時，雖有何欣純競爭，但最後民進黨透過黨內協調機制，採徵召蔡其昌方式為之，目的即維持副院長高度並確保其職務不受影響。他認同台中地方藍營訴求，國民黨今年大選應採用民進黨徵召蔡其昌模式，除可杜絕爭議，更可使民進黨難以攻擊。
本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。
照片來源：截圖自匯流民調
