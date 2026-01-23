台中市長最新民調！藍軍2人都贏何欣純

2026九合一大選將在年底舉行，其中台中市長部分，盧秀燕即將兩任屆滿，民進黨方面已提名立委何欣純角逐，國民黨陷入「姐弟之爭」，由立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣競爭。今（23）日有一份最新民調出爐，藍若推江啟臣，民調則是領先何欣純15%，若是改推楊瓊瓔，則是僅險勝何欣純2%。

台中市長選戰最新民調曝光。（合成圖／翻攝自3人臉書）

根據《TVBS民調中心》公布的最新民調顯示，若由國民黨江啟臣與民進黨何欣純對決，有46%台中市民支持江啟臣擔任台中市長，31%支持何欣純，兩人差距由去年1月調查的24個百分點減為15個百分點，另外23%沒有決定。

若國民黨由楊瓊瓔與何欣純對決，楊瓊瓔的支持度為36%，略高於何欣純的34%，雙方差距僅2個百分點，另外30%沒有決定。

交叉分析顯示，20至29歲年輕選民，支持何欣純的比例由去年一月的22%大幅增加至44%，而支持江啟臣的比例略減至35%，轉為何欣純的支持度高於江啟臣；而30至39歲選民支持何欣純的比例提升至41%，轉為略高於江啟臣的39%。其他年齡層民眾支持江啟臣的比例，皆顯著高於何欣純，其中50至59歲支持江啟臣的比例最高，為58%，26%支持何欣純；40至49歲及60歲以上選民，江啟臣領先何欣純的幅度也都在兩成以上。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔臉書）

另外在黨內互比部分，在問及台中市民，國民黨有意參選台中市長的江啟臣和楊瓊瓔兩位人選中，比較可能投票支持哪一位擔任台中市長，結果顯示，江啟臣獲得54%台中市民的支持，楊瓊瓔則有20%台中市民表態支持，另外26%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡層、地區、教育程度變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

對於這份民調結果，楊瓊瓔與何欣純都有做出回應。根據《NOWnews今日新聞》報導，楊瓊瓔表示，尊重每一份民調，這對她而言既是提醒也是鼓勵，至於數字內容她不評論，「我們也有自己的內參」。

民進黨立委何欣純。（圖／楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔指出，選舉本來就不是一天兩天的事，況且自己態度一向都很明確，支持公平、公開、透明的初選機制，選出最強候選人，這樣才能服眾。楊瓊瓔強調，黨的團結比個人更重要，無論最後誰出線，自己都會全力以赴，並且掛保證「搞分裂這種親者痛、仇者快的事，我絕不會做」。

何欣純則回應，她並不評論民調內容，「高高低低、真真假假的民調結果我都尊重、都笑著看待」，現階段最重要的，就是更努力勤跑基層、傾聽民意，握緊每一雙市民的手。

