台中市長民調江啟臣輾壓兩女將 楊瓊瓔給回應

立法院副院長江啟臣被視為目前檯面上，明年台中市長選舉的最強人選。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕明年任期屆滿後，接棒人選備受矚目，民進黨確定提名立委何欣純、國民黨資深立委楊瓊瓔也表態參選，但藍營昨流出的內參民調顯示，立法院副院長、國民黨前主席江啟臣的民調支持度不僅在黨內輾壓楊瓊瓔，隊外野大剩何欣純。對此，楊瓊瓔今（12日）回應，不管什麼來源的民調，數字高低他都會認真參考。

在該份內部民調中，若是由江啟臣與何欣純對比，則江啟臣以 39.9%支持度，壓倒性領先何欣純的 19.9%，不表態、無反應的比例為34.3%；若為楊瓊瓔與何欣純對比，則楊瓊瓔支持度為 28.2%、何欣純為 26.8%，不表態、無反應比例為 37.5%，兩人支持度小於兩個百分點。

廣告 廣告

若題目為「國民黨內想要參選台中市長的人有江啟臣跟楊瓊瓔，兩人中您會投票支持哪一位做市長？」，則江啟臣以 41.4% 的高支持度大勝楊瓊瓔的 12.9%，不表態、無反應比例為 29.5%，結果顯示，兩人民意支持度有大幅差距。

對於民調結果，江啟臣今在台中與台中市長盧秀燕同台出席活動期間，江啟臣不願回應。

而楊瓊瓔表示，不管什麼來源的民調，數字高低都會認真參考，但不會影響她努力爭取為台中市民奉獻的立場。楊也說，很多鄉親會覺得這個民調沒有看到委託和執行的單位，鼓勵她不要受到影響，感謝所有民眾的建議，她就是持續 30 多年一步一腳印的努力，在大街小巷穿梭、走訪，讓更多的人看見真正的她，希望他們也可以喜歡、支持並給她一個機會。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

谷立言願赴立院說明軍購 黃國昌：沒僭越到監督外國行政官員的地步

向立院後輩江啟臣、何欣純叫陣！ 楊瓊瓔亮牌「台中最資深立委」