台中市長爭霸戰最新民調出爐！江啟臣全盤領先 何欣純若對上楊瓊瓔有機會「藍天變綠地」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

2026地方大選開打，民進黨已確定由立委何欣純角逐台中市長，國民黨則有立委楊瓊瓔以及立法院副院長江啟臣爭取提名，且協商未能達成共識，恐進行初選。據《美麗島電子報》公布最新民調，若最終台中市長選戰由江啟臣對上何欣純，江啟臣獲43.9%支持度，勝過何欣純29.4%；若國民黨推派楊瓊瓔，何欣純能以33.7%支持度超越楊瓊瓔的32.7%。

若台中市長選戰由江啟臣對上何欣純，江啟臣獲43.9%支持度，勝過何欣純29.4%；國民黨兩位參選人直接互比，52%支持江啟臣，17.4%支持楊瓊瓔，江啟臣全面領先。（圖／取自臉書）

民調提問「如果是國民黨江啟臣和民進黨何欣純競選台中市長，您會投給誰？」的問題中，43.9%支持江啟臣，29.4%支持何欣純，不投票及投廢票的有6.4%，另有20.3%未明確回答。

廣告 廣告

民調亦提問「如果是國民楊瓊瓔和民進黨何欣純競選台中市長，您會投給誰？」結果顯示有33.7%民眾支持何欣純，32.7%支持楊瓊瓔，另有11.3%不投票或者廢票，未明確回答有22.3%。

民眾被問到「以下這幾位適不適合擔任下一屆台中市長？」民調結果顯示，49.7%認同是江啟臣，25.7%選擇是楊瓊瓔，33.9%則選擇何欣純，另有29.1%未明確回答。

民眾被問到「以下這幾位適不適合擔任下一屆台中市長？」民調結果顯示，49.7%認同是江啟臣，25.7%選擇是楊瓊瓔，33.9%則選擇何欣純，另有29.1%未明確回答。（圖／翻攝自臉書）

該民調也針對國民黨兩位角逐這的支持度進行比較，詢問「如果只有以下這2個人參選，您會希望誰擔任下一屆台中市長」，結果顯示，有高達52%支持江啟臣，17.4%支持楊瓊瓔，未明確回答則有30.6%。

該民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間是本月21日至23日，調查範圍為台中市各行政區，調查對象是設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法由訪員電腦輔助電話訪問方式。成功完訪1069人，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值是±3.0％。

更多FTNN新聞網報導

台中市長民調江啟臣大勝楊瓊瓔31.7%？連對手何欣純都說：怪怪的

內參民調江啟臣、楊瓊瓔都領先何欣純 盧秀燕發話：協調2次不成就快初選

台中市長提名的制度考驗：國民黨如何在中央布局與地方初選之間抉擇

