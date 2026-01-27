台中市長藍營誰出線？ 江啟臣：以民為本、繼續努力 135

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨台中市長人選未定，基層焦慮，黨中央預計在2月6日針對立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔，啟動第2次協調。江啟臣今（27）日表示，最重要的是民眾支持及期待；楊瓊瓔則說，現階段最重要的是黨制度內怎能取得基層支持及信賴。至於是否希望國民黨能在農曆年前完成提名，兩人皆未表態。

「以民為本，繼續努力，做民眾想要我們做的事情。」江啟臣說，隨著選戰進入比較緊湊的時間，一定會有愈來愈多民調出現，但民調僅能做內部檢討的參考，相信每一個民調都有它可以參考的地方，最重要的是民眾支持及期待，「我們要看到並用行動來回饋給他們」。

楊瓊瓔則說，她長期在基層探求民瘼、解決問題，所以她覺得現階段最重要的是黨制度，怎麼樣能夠取得基層支持及信賴，每一份民調，她都給予尊重，但也絕對不是單一能做決定，她會繼續加油，目前最重要及在乎的是整體勝選在台中，同時希望台中有更好的未來。

至於是否能在農曆前完成台中市長人選的提名？楊瓊瓔說，不設定任一何期程及態度，她從一而終都是依據黨中央的提名機制，依規則制度在走，強調最能讓基層安心的就是希望選出最強候選人，在制度公平與團結力道上所產生的候選人，相信才是基層民眾最希望看到的。

