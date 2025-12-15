台中市長藍營「姊弟之爭」 盧秀燕6字回應了

2026台中市長選舉國民黨初選將上演「姊弟之爭」，先前已宣布參選的立委楊瓊瓔將面臨強勁對手，對此，台中市長盧秀燕今（15）日出席活動時笑著回應「很好、恭喜、加油！」

台中市長盧秀燕。（圖／中天新聞）

2026台中市長選戰，民進黨已由立委何欣純代表出征完成整合。國民黨方面，上週立委楊瓊瓔率先在臉書宣布投入初選，為選情投下震撼彈。而被視為熱門人選的江啟臣，直到昨日才在地方勸進聲浪不斷下正式表態。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔臉書）

