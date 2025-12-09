台中市長誰出馬 藍基層促訂「遊戲規則」

2026台中市長選舉，民進黨已徵召立委何欣純參戰，藍營基層焦慮升高，國民黨尚未底定。豐原區里長協會昨號召，上百名里長、社區幹部與支持者表態，要求黨中央「徵召江啟臣」「不初選」，團結迎戰。楊瓊瓔昨例行會勘，力主「回歸黨中央機制、要初選！」

2026年台中市長選舉，國民黨目前楊瓊瓔是唯一表態，坦言準備好初選；另立院副院長江啟臣也是潛在人選，但尚未宣布，豐原里長協會昨集結挺江。

議員張瀞分說，她看著江啟臣長大，上屆市長黨內初選，江啟臣些微差距輸給對手盧秀燕，他願賭服輸，這7年多來一路走相挺盧團隊，「他每天都在準備選市長」，準備7年多了。

豐原里長協會會長連佳振指出，江啟臣擔任過黨主席，更是立法院長韓國瑜的重要助手，他認為直轄市長，需要有國際視野，江若出線，將是台中與豐原人的驕傲。現場支持者舉起「徵召不初選」、「團結必勝、分裂必敗」等標語，場面熱烈。

立委楊瓊瓔認為，國民黨展現戰鬥姿態是好事，不能讓對手誤以為藍營自滿或鬆懈。她主張按照黨內機制下，若最後透過初選出線，相信江啟臣與其他競逐者都能展現民主風度，凝聚團結。

議員邱愛珊說，徵召或初選都不是問題，關鍵在於不要拖延造成分裂；但她認為上屆市長就是透過初選決定盧秀燕，「為什麼這次就不能初選？」

國民黨議員陳本添坦言，面對兩位熟識的立委競爭確實為難。議員楊啟邦表示，一切尊重黨的制度，目前沒有特別意見。

他補充，黨主席鄭麗文日前與議員座談，明確表示，將依照黨內既有提名機制處理台中市長人選。

