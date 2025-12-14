台中市長起手勢？江啟臣新年看板「躍進旗艦城」露玄機

明年九合一大選在即，立法院副院長江啟臣近日掛起新年看板，恭賀語為「駿馬啟新程，躍進旗艦城」，引發外界關注，將此視為江的起手勢。對此，江啟臣回應，盼透過祝福許給台中更好的未來，從「幸福城」奔向「旗艦城」。（温予菱攝）

明年縣市首長選舉倒數不到一年，藍營陣營由立委楊瓊瓔於半個月前率先宣布參加黨內台中市長初選，反觀呼聲最高的立法院副院長江啟臣遲遲未表態，不過卻持續透過與台中市議員、立委成立聯合服務處，近日也掛出「駿馬啟新程，躍進旗艦城」新年掛版，讓外界解讀成江準備好了，將迎向「新程」。對此，江啟臣回應，盼透過祝福許給台中更好的未來，從「幸福城」奔向「旗艦城」。

藍營最強母雞、台中市長盧秀燕連任2屆，明年即將交棒，各黨人馬動作不斷，決戰中台灣意味濃厚，藍綠白皆有人馬有意參選明年台中市長之位，其中綠營已敲定由立委何欣純出戰，白營先前也有立委麥玉珍喊話，有機會當選一定要選。

藍營下屆則呈現2位資深立委之爭，除與盧在7年前黨內初選民調僅落後0.616％、被黨內視為最有機會明年參選的江啟臣外，楊瓊瓔半個月前也拋出震撼彈，將參加黨內初選，競爭台中市長提名，也強調與江「未來不管是誰出線，我們都會團結一致」。

雖然江啟臣尚未表態意願，不過持續透過擴展與議員、立委的聯合服務處，展示全市服務態度，另還有豐原區里長協會曾公開表示，力挺徵召江啟臣參選台中市長，但江皆未鬆口，現今掛上新年看板，恭賀語為「駿馬啟新程，躍進旗艦城」，引發外界關注，將此視為江的起手勢、準備好了，認為賀語意涵，江啟臣要迎向新程，進駐台中市。

對此，江啟臣回應，歲末年終向市民拜年，希望透過賀年看板，感謝所有市民朋友一年來的辛勞付出，更要祝福大家在新的一年馬到成功，台中的未來必須持續前進，期待透過「駿馬啟新程，躍進旗艦城」的祝福許給台中更好的未來，讓台中從「幸福城」奔向「旗艦城」。

