台中市長選情 藍待整合 綠亮王牌

2026台中市長選舉，民進黨徵召立委何欣純出戰，國民黨則以立法院副院長江啟臣出線機會高，但黨內不乏挑戰聲音，資深立委楊瓊瓔雖未表態，但支持者勸進聲不斷。現階段民進黨已就戰鬥位置，國民黨仍鴨子划水，政壇人士認為，綠營主將確定雖有助於穩定軍心，但藍營人選整合後，綠營仍得突破「藍白合」高牆，勢必展開激烈廝殺。

台中市長之戰為2026地方選舉的重中之重，攸關藍綠版圖消長，更是2028總統大選舉前哨戰；針對遲未推出人選，國民黨台中市黨部主委蘇柏興強調，這2天已跟黨中央交流與溝通，原則上若無競爭者則採徵召，有競爭者會進行協調，將盡快推出最強候選人迎戰。

廣告 廣告

藍營目前浮出檯面人選為政治學者出身的「紅派少主」江啟臣，岳父為藍營大老、前立委劉盛良，中華文化總會副會長江春男是他堂叔，政治人脈藍綠兼具。江啟臣是盧秀燕唯一欽點的接班人，這次挺過大罷免，角逐百里侯的戰力深厚。

另名人選為從政30多年的楊瓊瓔，同樣來自政治世家，人和佳的她不僅在地方與各派系交好，還曾被盧秀燕延攬擔任台中副市長，基層實力不容小覷；楊瓊瓔雖未公開表態參選，但積極耕耘各地基層，被認為是黨內要整合的關鍵人物。

何欣純母親是台中紅派的國民黨前縣議員林淑滿，駐芬蘭代表林昶佐是她表弟，有「不敗女王」封號，4次立委選戰有3次最高票當選。何欣純備戰台中市長已久，尤其大罷免期間擔任台中總督導走出選區，意外獲得聲量。

至於白營是否提名市長人選？民眾黨台中市黨部主委陳清龍指出，2026將著力市議員選舉，市長部分以「藍白合」方向為基調。

面對民進黨搶先亮出王牌宣戰，國民黨目前仍鴨子划水，政壇人士認為，大罷免全軍覆沒雖打擊綠營士氣，隨著主將何欣純確定後逐漸穩定軍心；藍營不管江啟臣或楊瓊瓔都是資深戰將，由誰出線應盡快敲定，才能無縫接軌盧秀燕母雞帶小雞的戰鬥力。