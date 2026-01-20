台中市長選戰「姐弟卡關」！江啟臣、楊瓊瓔僵持不下 藍營基層炸鍋：別好局賭到輸！盧秀燕座位安排洩玄機

2026 年直轄市長大選前哨戰正式開打。國民黨在台中市的接班態勢，原被視為「一盤好牌」，不料現卻陷入立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟卡關」。據悉，楊瓊瓔以其 37 年政壇資歷及深厚的地方派系實力，主張延至三月再行決選，讓原被視為「接班首選」的江啟臣面臨挑戰。面對民進黨候選人何欣純早已全省走透透，藍營基層焦慮感爆發，深恐農曆年後整合若再失利，恐將痛失台中執政優勢。政治評論員黃暐瀚分析兩人資歷實力各有千秋，媒體人林裕豐則從佛光山座位安排觀察盧秀燕態度，並提醒農曆年是關鍵起跑點，民進黨何欣純已搶先布局，藍營若再不整合恐怕太遲。

新北、台中成民進黨主攻目標 藍營內部整合卡關

政治評論員黃暐瀚在政論節目《57爆新聞》指出，新北市與台中市是民進黨這次強攻的兩個直轄市。民進黨何欣純去年就已決定參選台中市長，但國民黨候選人至今未定。新北市李四川、劉和然尚未協調完成，台中市楊瓊瓔、江啟臣也還在僵持，「因為地方實力都有一定程度，喊水會結凍」。

江啟臣vs.楊瓊瓔 資歷實力各有千秋

黃暐瀚分析，江啟臣是立法院副院長，每年春節與韓國瑜發春聯，曾任國民黨主席，八年前盧秀燕僅以不到1%差距勝出時，他帥氣宣布不選。「很多人都認為論資排輩，這次該換江啟臣了」。

廣告 廣告

但楊瓊瓔的地方實力同樣堅強。2020年國民黨台中八席立委輸到只剩兩席時，存活下來的正是楊瓊瓔與江啟臣。楊瓊瓔選區涵蓋潭雅神(潭子、大雅、神岡)，年輕時在海線服務，後來在潭雅神連任，僅在2016年輸給洪慈庸一次。

楊瓊瓔：1989年當省議員 盧秀燕還在當主播

楊瓊瓔受訪時強調，「我在做省議員的時候,盧秀燕都還沒做省議員」。1989年楊瓊瓔25歲當選台灣省議員，當時盧秀燕還在華視擔任主播。楊瓊瓔擔任第九、十屆省議員，盧秀燕才加入政壇，兩人因此建立姐妹情誼。

2016年楊瓊瓔輸給洪慈庸後，轉任台中市副市長。黃暐瀚指出，「如果她跟盧秀燕沒有這層關係，怎麼當副市長？所以盧秀燕沒有跑出來定於一尊勸退楊瓊瓔，因為這個人是我的姐妹，她說要選我不能說不要」。

楊瓊瓔：智慧不只快 還要做對的決定

面對外界催促盡快整合，楊瓊瓔表示「智慧不只快,還要做對的決定」。她指出，自己選過兩次省議員、三次立委大選區，2008年才改成單一選區兩票制。「我選過五次大選區，對於縣區的掌握度，我不輸江啟臣」。

楊瓊瓔強調，她與江啟臣都有信心無論誰出線都能贏過何欣純，「急什麼？那就到三月再決定嘛。以往哪有那麼早？這次是民進黨那麼早就要走初選」。

黃暐瀚分析，最後可能到三月進行內部民調，「那個民調不一定跟你我社會公佈，可是比完之後就會知道到底是誰高誰低再出來」。

佛光山座位安排洩端倪 盧秀燕心意成焦點

媒體人林裕豐觀察，佛光山台中館開幕時，盧秀燕坐C位，旁邊是江啟臣「黏踢踢」，楊瓊瓔則坐在第四個位置之後。「如果你要選舉的人，應該會被安排上去講話，結果楊瓊瓔被排到邊邊角角，也沒上台講話。是不是盧媽的心在誰那邊已經很清楚了？」

基層炸鍋：楊瓊瓔PO文下全是「唯一支持江啟臣」

林裕豐指出，楊瓊瓔的臉書貼文下方出現異常現象，「每一個在楊瓊瓔的PO文下面都是『唯一支持江啟臣』，不然就是給你個倒讚」。基層留言呼籲她退下來繼續當立委，「如果你硬要卡的話，你會不會拖累到選情？這是非常嚴重的一件事情」。

黑派紅派都挺她 楊瓊瓔基層實力深厚

林裕豐分析楊瓊瓔的地方實力，「她是個傳統的區域立委。如果你有紅白帖，她一定到。如果你要娶媳婦、嫁女兒，她不只到、人到、禮到，她會坐滿整桌」。

林裕豐分析，台中分黑派（海線）與紅派（山線），江啟臣與楊瓊瓔都是紅派。但黑派掌門人顏寬恒對楊瓊瓔特別支持，原因是2008年單一選區兩票制實施時，楊瓊瓔將沙鹿劃給顏家，自己回到大雅，「她等於把自己的一塊肉割給了顏寬恒顏家」。

農曆年成關鍵時間點 整合迫在眉睫

林裕豐提醒，農曆年是縣市長選舉的第一個起跑點,「如果現在還是雙頭馬車，農曆年候選人要去發紅包、拜年。如果兩個候選人搞不定，一邊去拿什麼春聯，你不是內部還要先軋一圈嗎？」

主持人徐俊相指出，賴清德總統一定會陪何欣純去拜年、發紅包、送春聯，「這整個聲勢在過年時節就被她吸過去了。結果楊瓊瓔跟江啟臣兩個還搞不定」。

林裕豐強調，「當你的對手已經跑出去的時候，你還沒有決定誰要在那起跑線，恐怕會晚了」。國民黨黨主席鄭麗文也上節目表示，「我們沒有任何權力叫楊瓊瓔不能參與、不能積極地爭取」，台中這一局可能拖過農曆年後才能見分曉。