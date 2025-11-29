台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
政治中心／程正邦報導
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。
藍營兩大將角逐初選 江啟臣：相信黨中央會推最強人選
楊瓊瓔在地方深耕多年，擁有堅實的基層實力，她的表態使得國民黨的初選戰局立馬白熱化。另一位同樣有意參選的藍營要角、立法院副院長江啟臣，則對黨內競爭抱持審慎態度。他表示，相信黨中央會做出最周延的安排，推出「最強、最優、最能帶領台中前進的候選人」，將團結做為勝選的基石。
面對藍營的積極佈局，民進黨早已在今年10月確定由現任立委何欣純出戰，何欣純在台中多個選區都有高人氣，其出線被視為綠營在台中的一步重要棋子。
白營佈局中台灣 麥玉珍鬆口爭取「更上一層樓」
在藍綠兩黨相繼確定或啟動人選的同時，素有「關鍵少數」之稱的民眾黨態度，將是影響戰局的關鍵因素。民眾黨立委麥玉珍今（29）日稍早出席台中購物節抽獎活動，在台上賣力推廣觀光，積極拉近與市民的關係，其動向自然成為媒體追問的焦點。
據《TVBS新聞網》報導，面對媒體提問是否會「更上一層樓」參選市長，麥玉珍語帶玄機，未否認可能性。她不諱言地表示，一切要看黨中央的安排，若「有機會就爭取」，並強調不同領域就有不同的服務面向。這番話被外界解讀為，民眾黨可能讓麥玉珍在台中市選區扮演重要角色，為選戰增添「三腳督」的變數。
符合黨內規範 麥玉珍已請辭南投縣黨部主委職務
不過，麥玉珍也透露了民眾黨的內部提名機制。她證實已經請辭南投縣黨部主委職務。依民眾黨選舉決策委員會的決議，地方黨部主委或副主委若有意參加2026年公職人員選舉，必須在10月1日前辭職。
麥玉珍強調，目前沒有規劃下一步的選舉計畫，一切聽從黨中央的安排，若黨中央以徵召方式決定人選，她就會參選；但如果必須經過黨內初選，她則不會考慮。隨著藍綠白三方人選逐漸浮現，台中市長選戰進入白熱化階段，民眾黨是否會派出人選投入戰局，將是左右最終勝負的關鍵變數。
