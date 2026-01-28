台中市長選戰勝負已定？沈政男預言他出線：不派蔡其昌是賴清德最大錯誤

2026台中市長選舉，民進黨日前已確定由立委何欣純參選；國民黨人選則懸而未決，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆有意參選，2人協商無果，陷入僵局。TVBS日前公布最新民調，若由江啟臣與何欣純對決，有46%台中市民支持江啟臣，31%支持何欣純，若楊瓊瓔與何欣純對決，楊瓊瓔的支持度為36%，略高於何欣純的34%。對此，精神科醫師沈政男發文斷言，台中市長選戰現在就能確定，江啟臣會贏何欣純15個百分點以上。他也點出何欣純的最大問題，「民進黨讓蔡其昌出戰，應該贏面會大一些」。​

沈政男表示，台中市長選舉，今年若由國民黨的江啟臣對上民進黨的何欣純，最新的TVBS民調與美麗島民調都顯示，非常剛好，江啟臣都領先何欣純15個百分點。何欣純說比起先前民調，她已有進步，尤其年輕人支持度比較高，其實這是因為上次TVBS民調的時候，民進黨支持者保留答案的比例比較高，因為時間還早，而年輕人支持民進黨多於支持國民黨。

藍白板塊相加大於綠 中立選民偏向江啟臣



沈政男指出，何欣純的問題在於知名度，不要說不如前幾屆的林佳龍，也不如上一屆的蔡其昌，光是這部分就難以追上江啟臣了，不少台中市民對她根本不熟。以選票結構來看，台中市的藍白板塊大於綠營，中立選民也比較支持江啟臣，加總起來就贏15%左右。何欣純在年輕人的支持度高於江啟臣，跟國民黨在年輕人的支持度較低有關。這就不免讓人想起，為什麼民進黨不讓蔡其昌選台中市長？應該贏面會大一些。就因為賴清德這一句話：「我需要你留在中央幫我的忙」。這完全是錯誤判斷，這應該是賴清德操盤這次的六都選舉，所犯下的最大錯誤。

沈政男斷言，2026台中市長選舉，現在就可以確定，江啟臣會贏何欣純15%以上。順便講一下。TVBS所做的盧秀燕市長滿意度為60%，綠營說比上次掉了幾趴，但美麗島做的就很清楚，依然是65%左右。盧秀燕的高滿意度也是江啟臣勝選的保證。當然也是她自己進軍2028的最大本錢。

沈政男強調，從最近的媒體六都市長民調可知，基本上政黨板塊並無太大變動，也就是藍白加起來贏過綠營一、兩成，這是2026選舉的基本態勢。當然也是2028選舉的基本態勢，楊瓊瓔在2026台中市長選舉的民調也是一樣，美麗島做出略輸何欣純，這是因為國民黨支持者有所保留，因為知道還有江啟臣。如果派楊瓊瓔對決何欣純，也是會贏，因為基本盤就是藍白大於綠營，而何欣純的知名度不高，也不很強。但楊瓊瓔在國民黨內贏不了江啟臣，最終還是江啟臣會出線，這是現實。

上述民調是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18時30分至22時00分進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，他中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別北年層北地區北教育程度地變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

