台中市長選戰升溫 何欣純啟動基層座談拋「三加一」政見

台中市長選戰開打，民進黨立委何欣純（粉色外套）10日前往東區天皇宮，現場氣氛熱絡。（林弘笙攝）

台中市長選戰升溫，民進黨台中市長參選人何欣純啟動基層座談拋「三加一」政見。（林弘笙攝）

台中市長選戰開打，民進黨立委何欣純上周起展開「欣欣向榮」系列基層座談會。10日在市議員陳雅惠邀集下，於東區天皇宮舉辦座談會；何欣純表示，針對市民關注的議題，她提出「三加一」政見，讓長輩安心，成為年輕家庭的後盾。

市議員陳雅惠表示，城市建設不能只停留在會議室，必須深入社區，聽取民眾真實需求，作為議會問政與政策推動依據，強調營養午餐政策雖受關注，但品質不能打折，將持續嚴格把關食材安全與營養標準。

何欣純指出，城市治理不能停留在數字與報告上，必須深入基層、走入社區，傾聽年輕族群、家長及長者的實際心聲，從中檢視制度不足，進而提出切合民意、可行的解決方案。

何欣純說，針對市民關注的議題，她提出「三加一」政見，包含普發現金1萬元、持續辦理65歲以上長者健保補助、放寬敬老愛心卡使用限制，讓長者使用更便利、實際感受到政策效益。

另「加一」則是支持國中小營養午餐全面免費政策，且不分公私立；強調台中市財政有能力支撐這些政策，關鍵在於是否有把資源用在對的地方，讓長輩安心、成為年輕家庭的後盾。

