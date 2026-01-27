台中市長選戰升溫！她支持度快速攀升 與江啟臣拉鋸越來越近

圖為民進黨徵召參選台中市長提名人。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 2026 年台中市長選戰逐漸升溫，《美麗島電子報》最新民調顯示，獲民進黨徵召參選的立委何欣純支持度持續攀升，不僅在與國民黨立委楊瓊瓔的對比中首度取得領先，也與另一對手國民黨立委江啟臣的差距持續縮小。

民調結果顯示，在對戰江啟臣的假想對決中，江啟臣以 43.9% 支持度領先何欣純的 29.4% ，雙方差距約 14.5 個百分點。但在對戰楊瓊瓔的假想情況下，何欣純以 33.7% 支持度微幅超越楊瓊瓔的 32.7% ，首次在此項指標取得領先。

在適任度評價方面，江啟臣以 49.7% 居冠，何欣純以 33.9% 緊追其後，楊瓊瓔則為 25.7% 。此外，對於執政意向的調查結果顯示，贊成國民黨繼續執政者為 37.8% ，希望由民進黨執政者為 35.3% ，兩者差距僅剩 2.5 個百分比，呈現高度拉鋸態勢。

這項民調於 1 月 21 日至 23 日進行，有效樣本為 1069 份，在 95% 信心水準下抽樣誤差為正負 3.0% 。調查採用電腦輔助電話訪問及隨機跳號方式，由畢肯市場研究公司執行，並受《美麗島電子報》委託。

