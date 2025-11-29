國民黨台中市長初選戰況升溫！繼江啟臣表態參選後，立委楊瓊瓔也宣布「我準備好了」，強調將與江啟臣「姐弟一起努力」，延續盧秀燕市長打下的基礎，讓台中更加幸福。民進黨提名立委何欣純參選，她認為楊瓊瓔在地方實力堅強，是強勁對手。市長盧秀燕則表示，國民黨人才濟濟，每位都是強棒，願意為台中市民服務都是好事。最後由黨內初選決定人選，勢必精彩可期！

台中市長選戰升溫！楊瓊瓔正式參選 喊「姐弟登山」與江啟臣拚初選。(圖／TVBS)

國民黨台中市長選舉初選戰況升溫，繼立法院副院長江啟臣表態參選後，立委楊瓊瓔於昨日與國民黨主席鄭麗文會面後，在臉書宣布「我準備好了」，正式投入台中市長初選。楊瓊瓔強調將與江啟臣「姐弟一起努力」，共同目標是延續盧秀燕市長打下的基礎，讓台中更加幸福。民進黨已確定提名立委何欣純，她認為楊瓊瓔在地方實力堅強，將是一位強勁的對手。

藍營台中市長初選升溫 楊瓊瓔宣布參戰。(圖／TVBS)

在大里農會105歲慶生活動上，台中市長盧秀燕、國民黨立委楊瓊瓔及民進黨立委何欣純皆出席參與。面對黨內兩位潛在接班人，盧秀燕表示，國民黨人才濟濟，每位都是強棒，願意為台中市民服務都是好事，並向他們表達祝賀與鼓勵。值得注意的是，盧秀燕許多公開行程中常見江啟臣同框出現，而楊瓊瓔則在醞釀許久後才正式宣布參選。

楊瓊瓔選在與國民黨主席鄭麗文於清水紫雲巖會面後宣布參選決定。她以「姐弟登山」比喻與江啟臣的關係，強調兩人有共同目標，就是將盧秀燕市長打下的根基「好上加好」，讓台中繼續前進更加幸福。依據國民黨提名辦法，若有兩位以上具高度意願的參選者，將啟動相關程序，先嘗試協調，若無法達成共識則進行黨內初選。

民進黨何欣純表示，楊瓊瓔將會是一個很強勁的對手。(圖／TVBS)

民進黨方面已確定提名何欣純參選台中市長。何欣純表示，在走訪基層時，許多市民朋友告訴她楊瓊瓔在地方非常有實力，如果未來她代表國民黨出線參選市長，將會是一個很強勁的對手。何欣純認為楊瓊瓔勤跑基層，布局已久，宣布參選並不意外，並坦言無論是江啟臣還是楊瓊瓔都是實力強大的對手。

