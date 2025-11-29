台中市長選戰升溫！楊瓊瓔率先喊參選、江啟臣未表態…盧秀燕回應曝光

記者吳泊萱／台中報導

國民黨立委楊瓊瓔昨日（28日）晚間宣布參加台中市長初選，讓台中市選戰提前升溫，也讓遲遲未宣布正式參選的立法院副院長江啟臣動向備受關注。對於黨內初選狀況，台中市長盧秀燕今日（29日）正面回應，強調黨內人才濟濟，每一位都想爭取為台中市民服務，都是好事，都恭喜，也都加油！

距離2026台中市長選舉還有整整1年時間，目前國、民兩黨都還在整備中，繼民進黨立委何欣純率先宣布角逐市長寶座後，國民黨立委楊瓊瓔也在昨日（28日）宣布參加黨內初選，引發社群輿論。

而截至目前為止，立法院副院長江啟臣始終未正式表態，僅表示相信黨中央會顧及黨內和諧、團結，並在市民期待的前提下，選出最強、最優、最能帶領台中前進的候選人。

儘管目前國民黨尚未啟動選舉機制，但台中市長盧秀燕也在今日（29日）對黨內初選狀況表態，強調「國民黨人才濟濟，各個是強棒，每一位想要爭取為我們台中市民服務，都是好事，恭喜！加油！都恭喜，都加油，謝謝」。

