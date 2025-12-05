台中市長選戰姐弟之爭升溫 藍議員各自表態

立法院副院長江啟臣（右三）、立委楊瓊瓔（左三）被看好投入明年台中市長選舉，藍營基層擔心上演茶壺風暴。圖／聯合報系資料照片

2026台中市長選戰提前升溫，國民黨立委楊瓊瓔宣布參選後，與被視為熱門接棒人的立院副院長江啟臣形成雙線布局，「姐弟之爭」成為選戰焦點，藍營議員陸續表態，各自支持不同人選，成為選情發展首波指標。

綠營方面較早整隊，由立委何欣純披戰袍。何在823罷免案期間提高能見度，並在江啟臣選區多所布局，被視為直接鎖定藍營未來提名人。市長盧秀燕曾提醒「罷掉副院長，也可能幹掉未來的台中市長」，如今回看格外耐人尋味。

江啟臣2018年曾參選國民黨台中市長初選，以些微差距落敗，這次再戰市政呼聲不低；江形象清新、擅長政策論述，部分議員視為延續市政節奏的優先選項。楊瓊瓔深耕基層多年，跨區動員力強，在台中舉足輕重。地方擔心雙方陣營互相碰撞，影響內部團結。

外界也關注藍營如何整合，市議員陳文政公開以民調為例，認為江啟臣對上何欣純較具競爭力；市議員賴順仁、林霈涵亦主張中央應「慎重考量徵召江」。

前市議員吳顯森則支持楊瓊瓔，盼採取初選以提高透明度；其子、市議員吳呈賢也持相同立場，強調程序公開有助團結。

台中市長盧秀燕是關鍵變數，盧與江、楊皆深有私交，是公認最具整合力的人物，盧秀燕態度至今仍是三方最關注的焦點。她若支持江，初選恐失去公平性；若傾向楊，將改寫整體戰局；若持續觀望，黨內整合將更漫長。

台中地方派系長期影響政治板塊，尤其紅派廣布於地方組織。江啟臣、楊瓊瓔、何欣純三人皆與紅派有所淵源，但派系色彩已不若往昔鮮明。地方人士形容，這場市長戰「味道仍在，但不會擺上檯面」，更多是透過人脈與組織網絡影響節奏。

明年台中市長選舉不僅牽動中台灣版圖，也是2028年總統選戰重要前哨。藍營仍保有整合空間，綠營則按兵不動、靜觀其變。姐弟之爭正值開局，台中選情勢必逐步升溫。

