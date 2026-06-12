台中市長選戰最新戰況曝光！藍營「空戰數據」輾壓綠

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2026年台中市長選戰，國民黨由立法院副院長江啟臣出馬，民進黨則派出立委何欣純。最新數據顯示，江啟臣在網路空戰中展現出強大實力，不論是總聲量，還是好感度，均力壓對手何欣純。

江啟臣。（圖／中天新聞）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，近期江啟臣的網路總聲量，以佔比59.16%大幅領先何欣純的40.84%。3月1日至5月31日期間，江啟臣的聲量爆發力與議題主導性明顯優於何欣純。

TPOC指出，第一波關鍵轉折出現在3月31日，國民黨黨內初選結果出爐，確定是江啟臣出線參選，引爆藍營支持者熱情與全國政壇關注，江的單日聲量狂飆至16,736則的高峰。4月3日，江啟臣、楊瓊瓔與全體議員，和現任市長盧秀燕共同召開記者會營造大團結氣勢，當天江啟臣再創9,904則的聲量高峰。值得注意的是，何欣純的聲量最高峰也落在3月31日，但焦點卻是與前總統蔡英文、立委蔡其昌「吃剉冰」，雖有6,839則討論，但話題延續性與政治效應不如江啟臣出線來得強烈。

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台中市長選戰網路輿情（圖／TPOC提供）

TPOC進一步針對「網路好感度（P/N值）」進行分析，數據顯示，江啟臣的P/N值達1.04，正面聲量（12.07%）大於負面聲量（11.65%）。江啟臣的高好感度主要來自多數網民對他長期深耕基層、積極為地方爭取重大建設的實質成果給予高度肯定，亦認為其服務「看得到也感受得到」；反觀何欣純的好感度僅有0.83，負面聲量（12.59%）超過正面聲量（10.50%），近期在社群平台上，也不乏針對其過去政績的檢視，或是對特定法案表態的質疑，以至於仇恨值較高。

何欣純。（圖／中天新聞）

TPOC認為，目前藍營在空戰上掌握主導權，綠營則面臨話題難以跨出同溫層的困境，未來要如何打破僵局突圍，是綠營在台中市長選戰中面臨的最大難題。

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