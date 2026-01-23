台中市長選戰最新民調 媒體人曝藍軍警訊：「這年齡層」翻轉

台中市長選戰，民進黨由立委何欣純出戰，國民黨方面，則由立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取提名。根據《TVBS》今天(23日)公布的台中市長選戰最新民調顯示，若是由江啟臣出戰，以46%領先何欣純的31%；若是由楊瓊瓔出馬，以36%險勝何欣純的34%。媒體人樊啓明發現，選情出現了一些結構性變化，江啟臣「領先優勢」正在縮水 。而最值得注意的是「年齡層」的翻轉，20-29歲這個族群，何欣純的支持度從去年的22%暴衝到 44%，反觀江啟臣卻跌到35%。

樊啓明今(23日)在臉書分析表示 ，TVBS剛出爐的台中市長民調，看到選情出現了一些結構性變化：江啟臣目前雖還領先，但「領先優勢」正在縮水，如果國民黨派江啟臣對決民進黨的何欣純，目前的戰況是江啟臣以46%贏何欣純的 31%。雖然江啟臣還是贏15個百分點，但跟去年1月相比，當時雙方差距高達24%，現在已經縮小了不少。這代表綠營的何欣純在過去一年有把盤勢拉起來。

樊啓明接著指出，民進黨提名完成整合後，支持者也歸隊，挺何欣純的比例從57%大幅跳升到 85%，這是何欣純民調上升的主因之一。

樊啓明認為，這份民調最值得注意的細節在「年齡層」的翻轉，20-29歲這個族群，何欣純的支持度從去年的22%暴衝到 44%，反觀江啟臣跌到35% 。這代表年輕人現在是比較挺何欣純。若是年輕人轉向了，這會是最大的警訊。

樊啓明更點出，豐原潭子「江啓臣本命區」亮紅燈。在江啟臣的大本營「豐原潭子地區」，他的支持度竟然下滑17個百分點（剩44%），而何欣純在這裡卻提升13個百分點（來到 32%） 。雖然江啟臣還是贏，但掉得有點多。（有網友補充：潭子為楊瓊瓔本命區）

