台中市長選戰最新民調 江啟臣輾壓何欣純！ 藍議員爆隱憂

根據CNEWS匯流新聞網今天（30日）公布的「台中市長選舉匯流民調」，國民黨籍的立法院副院長江啟臣以43.9%的支持度領先民進黨立委何欣純的25.0%，差距達18.9個百分點。台北市議員詹為元認為，台中市還有一些隱憂，江啟臣這次民調比何欣純領先很多，但這時候最怕耳語說「你穩的」「沒問題，你一定當選的啦」，大家就不出去投票了。

詹為元今(30日)在中天《週末大爆卦》節目中舉例表示，不管是哪個縣市，國民黨黨內有人想要出來選舉，比如台南市之戰，立委陳以信要出來挑戰謝龍介；台中市則要交班給江啟臣，楊瓊瓔要出來挑戰。他認為，黨內有人挑戰，都是個人的權利，不要有任何謾罵，鼓勵跟支持，但有一點要控制好，戰線不能拖長，比如拖到明年5、6月，才決定人選，像民進黨已經好整以暇。

詹為元覺得，有競爭，就是好事，因有競爭可以提前炒熱選情，讓大家關注到這場選舉，但時間一定要往前盡早去決定。

詹為元指出，農曆年後，國民黨黨內的初選，還包含藍白的問題。今天藍委楊瓊瓔宣布參選，民眾黨也傳出立委麥玉珍要挑戰，代表有選舉、有初選，大家一起來努力。但是要盡量的把時間點往前拉，儘速整合好一組人馬，一致對外對抗民進黨，贏得選舉，還是我們最關鍵的。

詹為元認為，台中市還有一些隱憂，匯流這次民調看起來，江啟臣的確比目前的民進黨何欣純領先很多，但這時候選舉最怕的是，客觀或許比較強，但最怕耳語說「你穩的」「沒問題，你一定當選的啦」，大家就不出去投票。所以有時候選前的民調大幅領先，大部分是客觀時機，但不能鬆懈。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點。

