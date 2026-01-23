台中市長選戰最新民調 江啟臣、楊瓊瓔對決何欣純差距曝

台中市長選戰，民進黨由立委何欣純出戰，國民黨籍現任市長盧秀燕任期將屆滿，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取提名。根據《TVBS》今天(23日)公布的台中市長選戰最新民調顯示，若是由江啟臣出戰，以46%領先何欣純的31%；若是改由楊瓊瓔出馬，則以36%險勝何欣純的34%。

根據《TVBS》今(23日)公布的台中市長選戰最新民調，詢問「如果民進黨推派何欣純、國民黨推派誰，您比較可能投票給誰？」結果顯示，若是由江啟臣出戰，將以46%領先何欣純的31%，另有23%沒有決定；兩人差距從去年1月調查的24個百分點減為15個百分點。若是由楊瓊瓔與何欣純對決，楊瓊瓔以36%略高於何欣純的34%，雙方差距僅2個百分點，另外30%未決定。

交叉分析顯示，20至29歲年輕選民，支持何欣純的比例由去年一月的22%大幅增加至44%，而支持江啟臣的比例略減至35%，轉為何欣純的支持度高於江啟臣；而30至39歲選民支持何欣純的比例提升至41%，轉為略高於江啟臣的39%。其他年齡層民眾支持江啟臣的比例，皆顯著高於何欣純，其中50至59歲支持江啟臣的比例最高，為58%，26%支持何欣純；40至49歲及60歲以上選民，江啟臣領先何欣純的幅度也都在兩成以上。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別北年層北地區北教育程度地變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

