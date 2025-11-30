台中市長選戰藍營2強廝殺 綠營何欣純帶小雞全力衝刺

民進黨推出何欣純參選台中市長，國民黨楊瓊瓔宣布參與國民黨台中市長初選。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨立委楊瓊瓔宣布將投入黨內2026台中市長初選，將與江啟臣競爭出線，對此，民進黨早已確定推出台中市參選人何欣純，民進黨台中黨部主委許木桂則說，何欣純、江啟臣及楊瓊瓔都出身舊縣區的民代，江出身山城、楊是海縣，現在是潭雅神選區立委，何欣純是屯區，包括在大里、太平人口就有40萬人，選區人口數最多，她的夫家在清水，也有淵源，決勝關鍵之一是爭取原市區選民。

許木桂指出，國民黨參選還在黨內初選，民進黨推出市長參選人底定，就是何欣純，將率領議員拚戰，已經開始母雞帶小雞，佈局及早開跑，不會因對手更替而影響原有步調。

明年民進黨台中市議員選舉提名席次也完成，將提名32席次，與上屆人數一樣，不同於國民黨議員提名採現任優先，民進黨將於3月登記，如果超額登記，將會先協調，如果協調不成將於4月初選，民進黨不超額提名，有把握把失去的席次選回來，會選得比上次好。

許木桂指出，目前現任民進黨議員已知有2名現現任議員不再爭取連任，第14選區(東勢、石岡、新社與和平區)議員蔡成圭，以及第8選區(北屯)議員曾朝榮將交棒給兒子曾咨耀。

許木桂也說，第8選區(北屯區)應選6席，目前民進黨有2席，但往年是有3席，因此仍提名3人；第4選區(區里、豐原)應選5席，以往綠占2席，目前僅謝志忠，因此也提名2人；第5選區(神岡、大雅、潭子)及第1選區(大甲、大安、外埔)各應選6、3席，綠各占2、1席，提名席次參考往年當選名額，決定提名3及2席，提名不躁進。

不過第5選區提名3席，已有4人表態參選，第14選區也有詹智翔挑等2名新人表態參選，許木桂表示，將會協調出提名人選，如果不成再舉行黨內初選。

