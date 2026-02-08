台中市長選戰「姐弟之爭」 葉元之：國民黨要審時度勢

2026年台中市長選舉，民進黨提名立委何欣純出戰，國民黨則陷入「姐弟之爭」，爭取提名的立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣競爭白熱化。國民黨立委葉元之認為，國民黨要審時度勢，提名的人今年就是不能拖，越早出來越好。

葉元之7日在中天《週末大爆卦》節目中認為，國民黨在台中如果七早八早就已經提名，根本就不會有這些事。但是江啟臣當初也沒什麼動作，所以讓楊瓊瓔覺得江啟臣好像也沒有要選，所以忽然間宣布了，就僵持在這邊。

葉元之舉例表示，好像2018年也是這樣，那時候大家都以為江啟臣要選了，盧秀燕本來也還沒說要選，結果等了半天之後，盧秀燕忽然間說要選，然後盧秀燕就贏了。

針對台中市長選戰「姐弟之爭」，葉元之認為，第一個，大家彼此尊重；第二個，黨在事實制度外，有點自己的立場；第三個，候選人本身也要有捨我其誰，是來服務大家的心態，大家才會覺得支持你是對的。

葉元之指出，有時候你的盤算壓後面一點，好像可以不用跑那麼長，可以把力量集中在後面。可是他覺得要審時度勢，有時候是可以壓後面一點，但今年因為總統賴清德自己危機感很重，2026年若輸了，黨主席就要下台，黨內很多人可能造反，所以他等於花很多力氣在搞九合一選舉，其他區老早提名輔選。如果是這樣，大家會看，國民黨提名的人呢？所以就不能拖。本來正常情況是可以拖，但是今年就是不能拖，越早出來越好。

