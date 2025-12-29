台中市長選戰 藍人選未定 綠設市政辦公室

民進黨提名2026台中市長參選人立法委員何欣純（左五），29日成立「市政辦公室」。（馮惠宜攝）

民進黨提名2026台中市長參選人、立法委員何欣純29日正式在南屯成立「市政辦公室」，何欣純強調，這不僅是推動市政政策的重要據點，更是傾聽市民心聲的平台，多位綠營市議員也到場力挺，齊聲高喊「贏回台中」；何欣純期許自己做「市民的市長」，並承諾上任後「好的政策會延續」，但對於成效存疑或缺乏評估的建設，則必須重新檢討精進。

相較何欣純昨天成立市政辦公室全力備戰，國民黨部分，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都表態爭取提名參選市長，但至今仍未定人選，是否以徵召方式？江、楊雙方陣營昨天都稱尊重黨中央機制，但也盼盡快拍板定案，讓基層與支持者安心。

揭牌儀式前，何欣純在市議會黨團總召周永鴻、市議員及市黨部主委許木桂陪同下，前往南屯萬和宮參香祈福。何欣純表示，南屯與她的出生地大里同屬屯區，是台中最早開發的地區，選擇在此出發是為了提醒自己，市政治理須從土地與文化開始。

而面對現任市長盧秀燕深植人心的「媽媽市長」形象，何欣純直言，她對自己的定位是「市民的市長」；在政見規畫上，她明確表態「好的政策會延續」，例如深受長輩支持的「老人健保補助」以及能促進親子感情的「全民野餐日」都將持續推動。但她也強調，對於成效存疑或缺乏專業評估的建設與政策，必須重新檢討與精進，並點名超巨蛋及購物節與物調券政策。何欣純指出，將走訪29個行政區傾聽民意。而「藍白合」是否造成壓力，何欣純回應，政黨合作是「政黨的事」，對她而言，「市民的認同與信任才是重中之重」。