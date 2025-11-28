台中市長選戰 鄭麗文：依提名辦法處理

（中央社記者趙麗妍台中28日電）下屆台中市長選舉，藍營人選外界看好立法院副院長江啟臣接棒，國民黨籍立委楊瓊瓔也有意參選。國民黨主席鄭麗文今天到台中清水紫雲巖參拜，她表示，一切照通過的提名辦法。

下屆台中市長選舉，民主進步黨已經確定由民進黨籍立委何欣純披戰袍，國民黨的參選人至今未定。鄭麗文今天南下台中清水紫雲巖，在台中市議長張清照、前台中市議長張清堂陪同下和黨員座談，楊瓊瓔也出席。江啟臣則與市長盧秀燕在和平區出席和平專案行程。

有媒體詢問，下屆台中市長選舉，江啟臣和楊瓊瓔都有意代表國民黨參選，黨內是否舉辦初選。鄭麗文表示，中常會剛通過縣市長選舉提名特別辦法，將以現任優先，沒現任的縣市要看個別狀況。如果2人以上有高度意願，就會啟動相關程序。

她指出，特別辦法中已清楚說明，將透過協調，不然就初選，藍白合內容也照辦法走，以勝選為最高指導原則。

楊瓊瓔服務處透過文字稿表示，許多民眾勸進參加黨內台中市長初選，「我也已經準備好了」，希望能跟台中一起進步、一起努力，義無反顧，全力以赴，為台中贏得勝利。楊瓊瓔擔任2屆省議員、7屆立委，曾受市長盧秀燕邀請赴任副市長。

江啟臣服務處也透過文字稿提到，主席鄭麗文特別喊話台中一定要繼續執政，黨中央也已制定相關辦法，相信黨中央會在顧及黨內和諧團結，以及符合台中市民期待下，決定最強最優的參選人，讓台中市能繼續發光發熱、讓市民更幸福。（編輯：謝雅竹）1141128