台中市長選舉最新民調出爐 何欣純慘遭輾壓！

2026年台中市長選舉的競爭局勢逐漸明朗，根據CNEWS匯流新聞網今（30）日公布的「台中市長選舉匯流民調」，在國民黨立法院副院長江啟臣與民進黨立委何欣純的對決中，江啟臣目前以43.9%的支持度領先何欣純的25.0%，差距達18.9個百分點。

立法院副院長江啟臣。（圖／江啟臣臉書）

數據顯示，江啟臣在大多數區域的支持度領先，但何欣純在其大本營大里及霧峰地區以44.7%的支持度超越江啟臣的25.2%，並在太平區以35.9%略勝江啟臣的34.1%。兩人在中區及西區的支持度則旗鼓相當。然而，在其他區域，江啟臣目前均佔據優勢。

民進黨立委何欣純。（圖／何欣純臉書）

從政黨傾向來看，國民黨支持者中有83.8%選擇支持江啟臣，僅2.6%支持何欣純；而民進黨支持者中則有71.7%支持何欣純，10.0%支持江啟臣。值得注意的是，民眾黨支持者中有高達73.1%傾向江啟臣，僅12.5%支持何欣純。

在「看好度」方面，52.7%的受訪者認為江啟臣將當選下屆台中市長，21.5%則看好何欣純，另有25.8%未表態。進一步分析發現，民進黨支持者中有57.9%看好何欣純當選，但仍有24.2%認為江啟臣更具優勢；而國民黨和民眾黨支持者中，則分別有88.4%及77.9%看好江啟臣勝選。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

