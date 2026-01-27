台中市長選舉最新民調！江啟臣43.9%領先 數據曝光

何欣純、江啟臣、楊瓊瓔。（圖／翻攝自何欣純、江啟臣、楊瓊瓔臉書）





各政黨積極布局2026年底選戰，《美麗島電子報》於26日公布最新「2026台中市長選舉可能人選支持度民調」，結果顯示國民黨的江啟臣領先民進黨的何欣純，有43.9%支持江啟臣，以及29.4%支持何欣純，2人差距14.5個百分點。

2026台中市長選舉可能人選支持度民調

《美麗島電子報》做出民意調查，並以「以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆新台中市長？」作為提問問題，結果顯示國民黨的江啟臣有43.9%，民進黨的何欣純有29.4%，國民黨的楊瓊瓔為25.7%，另還有29.1%未明確回答。

國民黨江啟臣對決民進黨何欣純

《美麗島電子報》再以若是國民黨的江啟臣對決民進黨的何欣純，詢問民眾會投給誰當下一任台中市長。結果顯示，有43.9%認為是國民黨的江啟臣，29.4%認為是民進黨的何欣純，還有6.4%不投票、投廢票，未明確回答有20.3%。

民進黨何欣純對決國民黨楊瓊瓔

接著《美麗島電子報》再以民進黨的何欣純對決國民黨的楊瓊瓔，詢問民眾會希望誰擔任下一屆台中市長，有33.7%支持民進黨的何欣純，32.7%支持國民黨的楊瓊瓔，還有11.3%不投票、投廢票，未明確回答有22.3%。

江啟臣、楊瓊瓔同黨對決

針對國民黨江啟臣、楊瓊瓔「姐弟之爭」，《美麗島電子報》再以「如果只有以下這2個人參選，您會希望誰擔任下一屆台中市長」作為提問問題，結果顯示，有52%支持江啟臣，17.4%支持楊瓊瓔，有30.6%未明確回答。

藍綠支持度接近 有26.9%選民態度未定

《美麗島電子報》民調中針對「今年台中市長選舉應讓國民黨繼續執政，或改由民進黨執政，何者較有利台中市未來發展」進行詢問，結果顯示，37.8%受訪者支持國民黨繼續做市長，35.3%支持換成民進黨做做看，另有26.9%民眾未明確回答。

本次民意調查由《美麗島電子報》委託戴立安進行調查、分析，調查時間為2026年1月21日至1月23日，調查範圍涵蓋台中市各行政區，對象為設籍於台中市、年滿20歲的民眾，採電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行，並以住宅電話簿結合隨機跳號抽樣，共成功完成1069份有效樣本，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

2026台中市長選舉可能人選支持度民調。（圖／美麗島電子報提供）

