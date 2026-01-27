台中市長選舉民調曝！江啟臣、楊瓊瓔表尊重 何欣純：獲得鼓勵

美麗島電子報公布台中市長選舉民調，江啟臣表示尊重。（圖：寇世菁攝）

美麗島電子報昨天（26日）發布一份台中市長選舉民調，立院副院長江啟臣領先立委楊瓊瓔及民進黨立委何欣純，對此，江啟臣、楊瓊瓔表示，尊重每一份民調。至於何欣純民調首度領先楊瓊瓔1%，表示年輕人和中間選民對她有所期待。

根據美麗島電子報最新民調，台中市長盧秀燕施政滿意度仍有64.6%，為藍營奠定高票源基礎，國民黨現任優勢仍在。但對於是否換黨執政，贊同國民黨延續執政有37.8%、希望換民進黨執政35.3%，顯示出政黨警訊。3人的適任度，分別是江啟臣49.7%、何欣純33.9%、楊瓊瓔25.7%，若分別由國民黨2名潛在參選人對戰何欣純，江對何是43.9%對29.4%、楊對何是32.7%對33.7%，國民黨內互比則是江52%、楊17.4%，數字顯示江啟臣仍有強棒效應，但與何的距離已縮小不到15個百分點。

美麗島電子報台中市長選舉民調，楊瓊瓔說，所有民調都尊重參考，但真正的民意來自第一線市民。（圖：楊瓊瓔提供）

江啟臣及楊瓊瓔出席台中市中等學校運動會開幕，兩人都說，對所有民調都尊重，江啟臣表示，民調是內部檢討的參考，最重要的是民眾的支持及期待。楊瓊瓔則說，所有民調都尊重參考，但真正的民意來自第一線市民。

對民調首度領先楊瓊瓔1%，何欣純說，代表年輕人和中間選民對她有所期待。（圖：寇世菁攝）

民進黨台中市長參選人、立委何欣純上午陪同副總統蕭美琴，出席台灣國立大學系統跨域共榮合作典禮，對民調首度領先楊瓊瓔1%，表示任何民調數據都尊重，對她而言，也是一種鼓勵和鞭策。顯示年輕人和中間選民對她有所期待。（寇世菁報導）