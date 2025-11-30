台中市長選舉民調突登場 何欣純：怪怪的

根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調顯示，國民黨若提名立法院副院長江啟臣為台中市長參選人將獲市民43.9％支持，民進黨推出何欣純則有25％相挺。對此，何欣純30日回應，對該份民調表示尊重，但也提出該民調讓人覺得怪怪的。（何欣純辦公室提供）

明年九合一大選在即，根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調顯示，國民黨若提名立法院副院長江啟臣為台中市長參選人將獲市民43.9％支持，民進黨推出何欣純則有25％相挺，雙方差距高達18.9個百分點。對此，何欣純30日回應，對該份民調表示尊重，但也提出該民調讓人覺得怪怪的，除出現時機點外，甚至當中出現尚未表態的江啟臣，直言似乎有操作的嫌疑。

何欣純說，有意願挑戰參選台中市長的人不斷在表態，不僅是國民黨，還有民眾黨，所以一切都還有變數，情勢也一直在變動當中，尤其在藍委楊瓊瓔表態參選台中市長之後，馬上就出現一份民調，當中也無楊的選項，只有江啟臣，甚至江都還未表態參選台中市長。

何欣純說，所以很多市民朋友會覺得這份民調怪怪的，似乎有操作之嫌疑，對於任何民調、數據等，表示尊重，也予以參考，不過也強調她認為自己一定是市民最好的選擇，會用市政、政見及政策，好好端出牛肉，來讓所有市民知道何欣純可以引領大台中，邁向欣欣向榮。

