台中市長選舉網路投票 楊瓊瓔奪冠

2026年台中市長選舉戰況逐漸升溫，藍綠白三黨均有人選表態參選或被點名。針對4位可能人選的網路投票，截至今（4）日上午9時，國民黨立委楊瓊瓔以37.8%的支持度暫居第一，立法院副院長江啟臣以31.1%緊追在後，兩人相差6.7個百分點。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔臉書）

民進黨已確定由立委何欣純代表出戰台中市長選舉。國民黨方面，楊瓊瓔已正式表態投入黨內初選，江啟臣則被外界視為角逐呼聲高的人選。民眾黨立委麥玉珍也鬆口表示「有機會就爭取」，使得這場選戰呈現四強鼎立的局面。

立法院副院長江啟臣。（圖／江啟臣臉書）

根據《壹蘋新聞網》以「藍綠白4人搶2026台中市長寶座，你支持誰？」為題舉辦的網路投票，截至4日上午9時已有5萬8113人參與。投票結果顯示，楊瓊瓔獲得37.8%支持度居冠，江啟臣拿下31.1%排名第二，民進黨何欣純以23.8%位居第三，民眾黨麥玉珍則以6.5%墊底。該投票預計於5日下午3時截止，目前尚非最終結果。

民進黨立委何欣純。（圖／何欣純臉書）

楊瓊瓔宣布參選消息後，為國民黨內投下震撼彈。她表示自己已經準備好延續市政建設，要跟台中一起進步、努力，全力以赴完成市民的需求與託付。楊瓊瓔也向江啟臣喊話「姊弟一起登山」，強調要將現任市長盧秀燕打下的根基好上加好。

面對楊瓊瓔的喊話，江啟臣笑回「我姐姐好多喔」。他強調服務故鄉一直是從政的初衷，身為民代的使命就是讓市民過得好。江啟臣也表示相信黨中央有相應機制，會顧及黨內和諧和民眾期待，做出最強、最優、最能帶領台中前進的候選人安排。目前國民黨是否採取徵召或初選方式產生人選，仍未有明確定案。

