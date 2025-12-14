台中市長選舉起手式？江啟臣掛拜年廣告看板引熱議

江啟臣在豐原街頭掛起拜年廣告看板，引發熱議。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長江啟臣最近在豐原區街頭及台中高鐵特區等懸掛拜年廣告看板，引發討論；江啟臣回應說，歲末年終透過看板向市民拜年，希望為台中許下更好的未來，讓城市從「幸福城」持續邁向「旗艦城」。不過外界多半解讀這象徵他角逐2026台中市長選戰正式起跑。

江啟臣的賀年看板最近陸續出現在豐原廟東商圈、高鐵特區等地，據消息指出，江啟臣另有多面看板仍在規劃準備中，預計近日將於台中市主要路口陸續上架。

江啟臣對台中市長選戰布局已久，不僅行程密集走遍全市，並與多位市議員成立聯合服務處，基層拜訪與組織經營早已啟動，團隊並持續擴編，消息人士指出，江除強化服務能量外，並同步籌組政策小組研擬政見，僅待黨內提名即可正式投入選戰。

由於國民黨台中市長提名機制尚未拍板，讓許多基層感到焦慮，因民進黨人選已底定，擔心藍營遲未確定候選人，恐影響市長選情，甚至連動議員選舉布局。

江啟臣雖未對外宣布參選台中市長，但在市區高掛賀年看板，已被視為有意爭取提名，尤其在同黨立委楊瓊瓔宣布參選台中市長後掛出今年首面新廣告，被視為重要訊號，是參選台中市長的起手式。

江啟臣對此則回應表示，歲末年終向市民拜年，希望透過賀年看板，感謝所有市民朋友一年來的辛勞付出，更要祝福大家在新的一年馬到成功！台中的未來必須持續前進，期待透過「駿馬啟新程，躍進旗艦城」的祝福，許給台中更好的未來，讓台中從「幸福城」奔向「旗艦城」！

