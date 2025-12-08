台中市長選舉 藍營提名誰？里長站隊

2026台中市長國民黨內提名之爭，在黨主席鄭麗文赴台中、市長盧秀燕喊話後，多名原本準備「站隊」的藍營議員紛紛收手，轉向營造黨內團結氛圍，壓低立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔雙方陣營火線。但據悉，地方戰火未真正熄滅，改由里長系統接棒，豐原區里長號召挺江啟臣，楊密集拜會基層，藍營競爭仍在底層蔓延。

決戰中台灣，2026台中市長選戰攸關整體戰況，更是2028最重要的前哨戰；盧秀燕是國民黨2028總統潛在最受矚目人選之一，藍營市長提名誰參選？將是連串選戰中最關鍵、最受矚目的決定。

廣告 廣告

資深藍委楊瓊瓔率先宣布參選後，近日密集拜訪派系、民代系統與產業意見領袖。她昨接受電台訪問表示，國民黨的提名機制讓「姐弟『各自登山』也能『互相扶持』」，她從政35年、最熟悉台中市政，江具國際視野，「最後不論誰勝出，都會團結一致」。

面對民進黨對手何欣純，楊瓊瓔說，此戰是對執政黨路線的「信任投票」，市民需要「敢向中央說不」的市長。

江啟臣昨低調跑地方拜會行程，還出席台中市府舉辦的十大伴手禮記者會。江陣營保持低調，迴避市長選舉相關問題，不希望為黨內競爭添柴火。對於楊瓊瓔的公開談話，江辦昨表示「不回應」。不過，江啟臣大本營豐原區有多名里長集結，舉辦挺江大會。

多名藍營議員坦言憂心，江、楊兩人各有實力，但若競爭持續升溫，擔心雙方陣營「擦槍走火」，進一步撕裂藍營基層。何欣純表示，台中的重大建設需要中央支持，應採取合作心態，不能只想著選舉贏，要讓台中欣欣向榮、讓市民一起贏。

【看原文連結】

更多udn報導

立威廉罹癌二期！400萬開刀切腫瘤續命 躺病床照曝

零售業寒冬？月薪10萬元也走人 過來人吐苦水

別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」醫列4正確步驟

90歲阿伯靠1200張00878季領48萬 不敗教主亮明細