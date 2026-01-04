台中市長「姐弟之爭」16日將協商 江啟臣：不知此事

國民黨黨中央16日將邀立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔首次協商，江啟臣4日受訪指出，自己不知道這件事，目前沒有收到任何正式通知。（江啟臣辦公室提供）

國民黨台中市長提名出現「姐弟之爭」，黨中央16日將邀立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔首次協商，江啟臣4日受訪指出，自己不知道這件事，目前沒有收到任何正式通知，江透露12月中黨中央有詢問他時間，他回說整個耶誕節都可以，但後來就喬不攏。

黨中央安排16日進行台中市長提名人選協調，將邀請江啟臣、楊瓊瓔北上，昨天楊瓊瓔表示，黨有黨的節奏與機制，若協調不成進入初選，她一定接受檢驗，無論最後採取何種方式，都會全力以赴。

江啟臣今受訪直言，16 日這事情他不知道，因為沒有收到任何正式的通知。江透露，去年12月黨中央有詢問他時間，他表示越快越好，「整個聖誕節其實都可以」，但後來就沒有辦法，時間無法喬得攏。

針對楊瓊瓔積極跑行程，媒體詢問是否感受到壓力？另如果未來有機會代表國民黨參選台中市長，對自己有沒有什麼期許？

江啟臣指出，跑行程每天都在跑，最重要就是照自己的步調，每個人都有自己的目標，過去這一年多以來，他擔任副院長，在做的事情就是服務大台中，用行動告訴市民，自己對大台中的願景是什麼，未來的期待是什麼，如何落實願景，這是現在自己積極在做的事。

