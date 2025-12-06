台中市長4搶一！他位居第一 江啟臣緊追其後
2026九合一大選將在明年11月28日，台中市選戰成為各界關注焦點之一，最新民調顯示，若立委何欣純、楊瓊瓔、江啟臣、麥玉珍選台中市長，支持楊瓊瓔的選民佔多數，高達34.4%，江啟臣緊追其後，佔30.5%。
台中市市長選戰，綠營推出立委何欣純參選，民眾黨立委麥玉珍也有意要參選台中市長，國民黨立委楊瓊瓔日前高調表示「準備好了」，率先表態參選，而立法院副院長江啟臣雖然還未表態，但也被認為高機率參選台中市長。
台中市長選戰話題持續升溫，《壹蘋新聞網》近日舉行「藍綠白4人搶2026台中市長寶座，你支持誰？」網路投票，共有120,599人參與。結果顯示，國民黨立委楊瓊瓔獲得41,518票，佔34.4%位居第一；立法院副院長江啟臣則以36,749票、30.5%緊追其後。民眾黨立委麥玉珍獲得26,319票，支持度達21.9%；民進黨立委何欣純則獲15,511票，佔12.9%。另有少數選民選擇「沒意見」（263票）或「皆不支持」（239票），比例均不到1%。
國民黨主席鄭麗文曾表示，中常會已通過縣市長選舉提名特別辦法，除現任者優先原則外，其餘縣市將依個別情況處理。若同一選區有兩位以上具高度意願者，將先進行協調，若協調未果，將依照制度啟動後續程序，並強調「以勝選為最高原則」。
