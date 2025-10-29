台中市青農聯合成果展暨行銷展售 11/1至11/2草悟道登場

台中市青農聯合成果展暨行銷展售活動11月1日、2日在台中市西區草悟道B區登場。（圖：農業局提供）

為展現青年投入台中農業的成果及宣傳行銷台中優質農特產品，台中市農業局輔導台中市農會於11月1日、2日在台中市西區草悟道B區舉辦「台中市青農聯合成果展暨行銷展售活動」，匯集台中青農生產的當季農產品及加工品，一次滿足民眾購買新鮮、優質農產品的需求。

農業局表示，活動規劃36攤農特產品展售攤位，行銷台中青農生產的蜂蜜、梨子、椪柑、香菇、芋頭、百香果及黃豆等優質農特產品，促進農民與消費者的互動交流，建立農友直銷的通路，透過產地直達，讓民眾安心選購，並感受台中青農的創新與活力；現場也舉辦青農講堂-食農教育新鮮農產報哩栽、消費滿額摸彩-拿農特產品、有獎徵答、農業志願服務表揚及愛心義賣-買好康等多項活動，不僅能品嚐美味農特產品，同時購足當季安全、高品質的農特產品及愛心義賣做公益。

農業局說，為鼓勵青年返鄉加入農業生產行列，市府推出「台中市青年農民輔導計畫」，與各級農會及農業試驗單位共同合作的輔導網絡，包含培訓、補助農場設施升級及打造通路品牌、診斷服務、區域整合行銷等一系列輔導工作，不只讓青年安心到台中從農，也借重青年的活力及創新優勢，為台中農業創造產值及獲利。（張文祿報導）