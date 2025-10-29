台中市非洲豬瘟疫調 應變中心組10人團隊進駐
因應非洲豬瘟，中央昨（28）日也啟動全國第2輪的防疫強化措施，包括養豬場分級查訪、強化清消、精準疫調與擴大追查，非洲豬瘟中央災害應變中心今（30）日表示，專家會議指出，台中市政府所提的疫調報告仍有未竟之處，為全力防堵疫情擴散，建議中央組成疫調團隊，團隊在今日下午成立。
台中市政府針對非洲豬瘟的疫調報告，28日下午4時提交到非洲豬瘟中央災害應變中心，29日上午，專家會議開會審視報告，結論是儘速完成疫調報告未盡之處，全力防堵疫情擴散，建議由中央組成疫調團隊協助台中市政府。
農業部長陳駿季指出，「中央會主動來協助去處理，這樣的一個疫調最主要是這些問題的釐清的速度太慢，這不意味著說台中的信用破產，這個是完全是無關的，我們只是跟時間賽跑。」
廚餘來源和流向，相關案場飼主說法反覆，陳駿季強調，這些疑義都需儘速釐清，才能更精準匡列關聯，為此，中央由各單位組成10名專家學者的疫調團隊。
而28日起啟動全國第2輪防疫強化措施，執行養豬場分級查訪、強化清消、精準疫調和擴大追查，目前全國5441場養豬場，已完成3744場，相對高風險豬場完成查核47%，一般豬場71%，都沒有異常。
農業部防檢署組長林念農表示，「有兩個縣市有回報異常的一個情形，在台南市有一場、南投縣有一場，經送初篩的檢測結果，非洲豬瘟都是陰性。」
由於台中有3處是露天堆置廚餘，部分地點與野豬出沒區接近，有專家擔心，萬一野豬接觸帶病毒廚餘，可能被感染。獸醫研究所所長鄧明中表示，野豬也會感染非洲豬瘟病毒，但目前基因序列還沒完全分析出來。
獸醫研究所長鄧明中說，「還是以做實驗去看看，野豬的感染率，還有發病的症狀跟病變是最準確的，目前沒有這樣的一個計劃。」
陳駿季補充，預計本週五（31日）完成基因定序，但中國未將基因定序上網，也無法確知是否來自中國。而過往台灣沒有非洲豬瘟，防疫是嚴堵在邊界，但難免百密一疏，為此，豬場查核是最後防線，針對可能的潛在風險，尤其是野豬，未來將有一套新的防疫策略。
