台中市食安處查核70件中藥材 1件重金屬「鎘」超標

食安處提醒，民眾在選購及使用中藥材時，應牢記停、看、聽、選、用五大原則。（圖：食安處提供）

時序入冬，藥膳與中藥進補進入採買高峰期。為確保市民用藥安全，台中市食品藥物安全處執行「中藥藥政業務稽查暨上市中藥監測計畫」，查核70件中藥材，稽查範圍涵蓋藥材標示查核及抽樣檢驗，檢驗項目包含藥材鑑定、重金屬（鉛、鎘、汞、砷）、二氧化硫、農藥殘留及黃麴毒素等重要指標。抽驗結果顯示，當歸、黃耆、紅棗等多數常用中藥材均符合規定，僅1件「枇杷絲」檢出重金屬「鎘」含量為1.2 ppm，超過法規限量標準1.0 ppm，已移請來源廠商所在地衛生局依法後續處辦。

食安處表示，針對中藥販賣業、中醫診所及人潮密集市集加強查核與抽驗，全面把關冬令補身藥材品質。至於這件檢出重金屬超標的產品，依法認定為劣藥，已依《藥事法》相關規定移送查處，後續違規業者最高可處5,000萬元罰鍰。由於重金屬若長期累積於人體，恐增加肝腎負擔，食安處持續透過源頭管理與後市場抽驗雙軌並行的方式，降低市民用藥風險，確保食安防線不留死角。

此外，食安處也同步針對轄內49處傳統市場、夜市及市集執行無照販售中藥材稽查，結果全數符合規定，未發現非法販售情形，顯示市內中藥流通秩序整體良好。

食安處提醒，市民在選購及使用中藥材時，應牢記停、看、聽、選、用五大原則：避免聽信誇大療效的宣傳，身體不適時應先諮詢中醫師，並依專業建議用藥；購買時務必選擇領有藥商許可的合法店家，清楚了解藥材的用法、用量及保存方式，並依照醫囑正確使用，才能真正達到補身養生的效果。市府將持續強化中藥藥政管理，守護市民冬令進補的健康與安心。（張文祿報導）