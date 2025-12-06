台中市首座市立老人復健醫院開幕 盧秀燕：打造台中幸福城市新里程碑

台中市政府委託中國醫藥大學營運的台中市立老人復健綜合醫院6日正式開幕，市長盧秀燕、衛生福利部長石崇良及中國醫藥大學董事長蔡長海共同主持，一同見證台中市首座市立醫院啟用。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市政府委託中國醫藥大學營運的台中市立老人復健綜合醫院6日正式開幕，市長盧秀燕、衛生福利部長石崇良及財團法人中國醫藥大學董事長蔡長海共同主持，一同見證台中市首座市立醫院啟用。盧秀燕表示，台中過去沒有市立醫院，此座醫院正式開幕代表台中新的里程碑，將造福台中市民及周邊民眾的就醫。

盧秀燕表示，過去6都之中只有台中、桃園沒有市立醫院，而台中市又是全國第二大城市，其中北屯區是第一大行政區，人口高達31萬人並且人口持續增加，她上任後積極推動新建大型的市立綜合醫院區域，以平衡醫療資源，回應市民對醫療、長照及急難救護的迫切需求，並列為優先市政規劃。

廣告 廣告

盧秀燕說，台中市立老人復健綜合醫院採取促參方式，由財團法人中國醫藥大學投資興建、營運，總投資金額超過一百五十七億元，是台中市目前為止最大的BOT案，從啟案、簽約到興建，儘管歷經新冠肺炎疫情，但市府團隊與中國醫藥大學團隊也從未停歇，自111年簽約完成之後開始新建，順利於今年9月開始試營運，並於今天昨日正式開幕。

盧秀燕說，市立醫院擁有最先進與最完善的規劃，北院區以急重症醫療、急性後期醫療為主體，隔著太原路延伸到南院區以長期照護及社區服務為主，並導入AI智慧技術，融合黃金級綠建築、智慧建築、低碳建築的設計，建構從急救、治療、復健、長照及社區服務的完整醫療照護鍊，為台中打造「醫養合一、智慧綠能」新型醫療體系，要讓市民朋友及長輩們能在熟悉的地方，有尊嚴地獲得照護，有最專業、最妥善的照顧。

石崇良致詞指出，恭喜台中市民及周邊縣市可以看到這間具有前瞻性規劃的醫院開始營運，將是改變台灣未來對高齡照護的一個重要里程碑，台灣即將邁入超高齡社會，65歲人口到今年10月已有465萬，占總人口的19.9%，已朝超高齡社會邁進，這家醫院的開幕有指標性意義。

石崇良說，從106年開始實施長照2.0計畫，長照預算從105年時的1年50億元，到明年將突破1000億，成長將近20倍，長照2.0已將基礎布建大致成形，未來的挑戰是如何健康老化、在地老化及安養，這是明年啟動的長照3.0的目標。

蔡長海表示，由中國醫大打造的市立醫院，園區規模1427床，配置10大醫療中心，以「救腦、救心、救急、救命」為使命，同時導入AI智慧醫療，引進生成式AI照護機器人「愛寶」，提升照護效率與品質。