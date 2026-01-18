台中市 建設局「首例」「增亮減碳」路燈汰換 成功註冊碳權

台中市政府重視市民夜間出行安全與城市永續發展，由市府建設局所推動的LED節能路燈汰換計畫，日前成功通過環境部審議註冊，成為台中市政府「首次」成功註冊，透過路燈汰換申請自願減量註冊碳權的城市。

(見圖)建設局推動LED節能路燈汰換計畫，成功通過環境部審議註冊。

建設局除全面汰換舊式LED燈具，並於偏遠山區及不易通報區域設置約2.35萬盞智能路燈，透過大規模汰換老舊燈具，展現台中市積極將公共建設轉化為可量化減碳成果、持續領先地方政府落實淨零轉型的行動力。

建設局長陳大田表示，「路燈」是市民日常生活中最貼近的公共建設之一，市府自113年推動LED節能路燈換裝、114年啟動PFI「增亮減碳」計畫完成11.34萬盞傳統鈉光燈更新為新式節能LED燈具，115年全面汰換舊式LED燈具，持續以「安全、節能、永續」為核心推動照明升級，不僅讓城市夜間環境更加明亮，也以具體行動回應節能減碳與低碳城市發展目標。

陳大田局長指出，此次汰換的11.34萬盞路燈，全面改採新式節能LED燈具，具備亮度均勻、視覺辨識度佳等優點，可有效提升道路照明品質與用路安全；也正式宣告台中市告別高耗能鈉光燈，全面邁入高效節能LED照明時代。

建設局說明，台中市路燈總數約26.8萬盞，建設團隊去年完成全市鈉光燈換裝作業後，今年將持續推動舊式LED路燈升級，預計汰換約14萬盞為新式高效節能LED燈具。依能源效益評估，未來全數換裝完成後每年可節省約8,000萬度電，電費支出可減少約1.3億元，並可減少近4萬噸碳排放，約等同2,063座文心森林公園的固碳量，對推動能源轉型與城市永續發展具長遠助益。

此外，PFI「增亮減碳」計畫所設置的2.35萬盞智能路燈，也將依微型規模自願減量專案規定提出申請，在縣市政府總申請上限內，預估可再取得約1.7萬噸二氧化碳當量，總計將取得2萬噸二氧化碳當量的碳權，相當於111萬棵樹一年的吸碳效益，展現市府持續引領地方政府落實淨零轉型的具體成果。(註：每年碳匯量(t)=植樹數量*18/1,000)