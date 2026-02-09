台中市、新竹縣長提名惹議 鄭麗文：不需要過度反應

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨新竹縣長提名出現立委徐欣瑩及副縣長陳見賢激烈過招，台中市長則有立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的姊弟之爭。國民黨主席鄭麗文今日接受專訪時表示，不需要過度反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，不會有助於選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。

鄭麗文指出，台中市長提名不會走到初選，除非協商破局，這也是目前新竹縣長提名的進度。而行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到立委徐巧芯、費鴻泰的提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。

鄭麗文：除非協商破局 台中市長提名不會走到初選

鄭麗文還說，國民黨同志應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則而導致自身權益受影響。

對於徐欣瑩認為陳見賢長期擔任國民黨新竹縣黨部主委，直到初選前才請辭，有球員兼裁判的嫌疑。鄭麗文表示，陳見賢當縣黨部主委已經很多年，高雄的柯志恩、屏東的蘇清泉和台南的謝龍介，也都是黨部主委，本身是黨部主委又參選的，過去多年有數不清的例子，陳見賢並非特例，所以新竹縣絕對沒有球員兼裁判的問題。

台中市長部分，鄭麗文表示，楊瓊瓔是資深立委，這次有百分百參選到底的決心，不是來虛晃一招或換東西，這樣的揣測對楊瓊瓔是不公平的；而江啟臣非常優秀且被大家寄予期待，覺得台中市長大概就是江，但這並不代表國民黨內定於一尊，尤其台中市並非艱困選區，沒有艱困選區的特殊待遇，因此就是走正常程序。

鄭麗文強調，到目前為止，國民黨非常積極、非常公平在推動提名作業，絕對沒有推遲或延宕，從她去年11月1日上任黨主席之後，這個速度已經是「粉紅超跑」的速度。

