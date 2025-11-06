台中市「稅務解鎖攻略」線上閱讀認證 闖關拿好禮





台中市政府地方稅務局與教育局及財政部中區國稅局攜手舉辦「稅務解鎖攻略」閱讀認證闖關，活動自114年11月10日起至12月31日，各組前100名完成闖關者可拿好禮，歡迎就讀台中市國中、小的學生到「臺中市推動校園閱讀認證系統」一起闖關學租稅。



地稅局表示，為了能讓租稅教育向下扎根，特別結合教育局「臺中市推動校園閱讀認證系統」(網址：https://read.tc.edu.tw )推出「稅務解鎖攻略」活動。任務分成3關，A任務 -觀看藝文競賽得獎作品並正確回答租稅問題8題以上、B任務-觀看3部以上租稅影片並通過認證以及C任務-上傳手機條碼圖片。



學生依就讀之國中、國小組別進行闖關，各組前100名完成完成A+B任務者，可以獲得Payeasy 隨心享樂劵100 元。另外，各組前25名完成A、B、C共3項任務者，可獲得茄芷包2入組。



地稅局提醒，活動相關資訊可於臺中市推動校園閱讀認證系統或地稅局網站查詢，如有任何問題可撥打免費電話0800-000321，或04-22585000按1接全智慧客服中心洽詢，將有專人服務。

【臺中市政府地方稅務局 廣告】

