台中市「給孩子一個禮堂」計畫 打造安全、有感的學習空間

台中市政府持續升級校園環境，打造安全、舒適的學習空間。梧棲區梧南國小創校57年來，一直缺乏可供集會與活動使用的室內場地，如今在市府挹注經費興建「映霞樓」後，終於擁有第一座專屬禮堂。今年開學典禮也首次在全新禮堂舉行，讓孩子不再受風吹日曬，更能在舒適的環境中學習成長。

母女檔兩代校友同框見證 城市教育藍圖再添里程碑

梧南國小創校近一甲子以來，第一次在屬於自己的禮堂舉辦開學典禮。明亮寬敞的活動空間中，學生們精神奕奕，校園氣氛格外熱鬧。學童分享，以往典禮只能在三樓視聽教室進行，空間狹小、學生席地而坐，如今能在新禮堂裡整齊就座，感覺格外有儀式感。

這場典禮也成為兩代校友的共同記憶。家長周綾娟感動地說：「自己當年沒有禮堂，如今看見孩子能在安全、明亮的空間活動，真的替下一代感到幸福。」對許多梧南畢業生而言，這座禮堂不僅是新建築，更象徵學校代代相傳的成長與延續。

台中市梧棲區梧南國小二期校舍「映霞樓」新建禮堂。圖／台中市政府新聞局提供

中市加碼24億元 補助25校禮堂

梧南國小禮堂的啟用，只是台中教育藍圖中的一環。教育局長蔣偉民指出，市長盧秀燕重視教育環境改善，在第一任期即核定21所學校興建禮堂，並以「多功能共構」為設計理念，將禮堂與里民中心、停車場或幼兒園結合，創造教育與社區共享的空間。

今年共有五所學校新禮堂陸續開箱舉辦畢業典禮，包括梧棲梧南國小「映霞樓」幼兒園、國小教室與禮堂（經費1.6億元）、大甲文昌國小禮堂（7,000多萬元）、太平新高國小校舍與禮堂（3.5億元）、大里成功國中禮堂與地下停車場（3.16億元），以及大里立新國中禮堂與地下停車場（3.2億元）。這些新設施不僅讓學生能夠在舒適環境中學習，也為地方社區帶來新的公共活動空間。

為讓教育資源更均衡，市府在112年再啟動「給孩子一個禮堂」計畫，加碼挹注24億多元，補助25所學校興建禮堂。其中包含原台中縣區22校（含1校新設國小），以及原台中市區3所新設國小，展現市府對偏鄉與城區並重的教育承諾。

台中市太平區新高國小新落成禮堂，1、2樓規劃15間專科教室，3樓為挑高活動中心。圖／台中市政府新聞局提供

結合里民中心、停車場、幼兒園 校園禮堂與社區共創多贏局面

禮堂不只是學校的活動中心，也正逐步成為社區的生活核心。以大里區成功國中為例，學校受限於校地狹小與校舍老舊，創校40年來一直缺乏大型室內集會場地，學生過去僅能在操場或風雨走廊上課與活動。透過市府改建計畫，成功國中新落成的禮堂結合運動、教學與社區功能，重新定義「學校空間」的價值。

新建禮堂的一、二樓為多功能活動中心，可容納約1,000名師生，設有舉重教室、籃球場、羽球與桌球場等運動空間；同時配置體適能、家政、表演藝術、童軍與跆拳道教室等多元課程場域。地下樓層則規劃90格汽車停車位，開放社區共同使用，不僅紓解周邊停車需求，也讓禮堂成為「學校與社區共享的公共生活中心」。

台中市大里區成功國中禮堂結合停車場，共創校園與社區雙贏。圖／台中市政府新聞局提供

教育局表示，教育建設不能省，也不該等待。台中將持續推動安全、友善、有感的校園環境，讓每一位台中孩子，都能在最安心、最幸福的學習空間中成長。

