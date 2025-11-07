台中市「給孩子一個禮堂」計畫 打造安全、有感的學習空間
台中市政府持續升級校園環境，打造安全、舒適的學習空間。梧棲區梧南國小創校57年來，一直缺乏可供集會與活動使用的室內場地，如今在市府挹注經費興建「映霞樓」後，終於擁有第一座專屬禮堂。今年開學典禮也首次在全新禮堂舉行，讓孩子不再受風吹日曬，更能在舒適的環境中學習成長。
母女檔兩代校友同框見證 城市教育藍圖再添里程碑
梧南國小創校近一甲子以來，第一次在屬於自己的禮堂舉辦開學典禮。明亮寬敞的活動空間中，學生們精神奕奕，校園氣氛格外熱鬧。學童分享，以往典禮只能在三樓視聽教室進行，空間狹小、學生席地而坐，如今能在新禮堂裡整齊就座，感覺格外有儀式感。
這場典禮也成為兩代校友的共同記憶。家長周綾娟感動地說：「自己當年沒有禮堂，如今看見孩子能在安全、明亮的空間活動，真的替下一代感到幸福。」對許多梧南畢業生而言，這座禮堂不僅是新建築，更象徵學校代代相傳的成長與延續。
台中市梧棲區梧南國小二期校舍「映霞樓」新建禮堂。圖／台中市政府新聞局提供
中市加碼24億元 補助25校禮堂
梧南國小禮堂的啟用，只是台中教育藍圖中的一環。教育局長蔣偉民指出，市長盧秀燕重視教育環境改善，在第一任期即核定21所學校興建禮堂，並以「多功能共構」為設計理念，將禮堂與里民中心、停車場或幼兒園結合，創造教育與社區共享的空間。
今年共有五所學校新禮堂陸續開箱舉辦畢業典禮，包括梧棲梧南國小「映霞樓」幼兒園、國小教室與禮堂（經費1.6億元）、大甲文昌國小禮堂（7,000多萬元）、太平新高國小校舍與禮堂（3.5億元）、大里成功國中禮堂與地下停車場（3.16億元），以及大里立新國中禮堂與地下停車場（3.2億元）。這些新設施不僅讓學生能夠在舒適環境中學習，也為地方社區帶來新的公共活動空間。
為讓教育資源更均衡，市府在112年再啟動「給孩子一個禮堂」計畫，加碼挹注24億多元，補助25所學校興建禮堂。其中包含原台中縣區22校（含1校新設國小），以及原台中市區3所新設國小，展現市府對偏鄉與城區並重的教育承諾。
台中市太平區新高國小新落成禮堂，1、2樓規劃15間專科教室，3樓為挑高活動中心。圖／台中市政府新聞局提供
結合里民中心、停車場、幼兒園 校園禮堂與社區共創多贏局面
禮堂不只是學校的活動中心，也正逐步成為社區的生活核心。以大里區成功國中為例，學校受限於校地狹小與校舍老舊，創校40年來一直缺乏大型室內集會場地，學生過去僅能在操場或風雨走廊上課與活動。透過市府改建計畫，成功國中新落成的禮堂結合運動、教學與社區功能，重新定義「學校空間」的價值。
新建禮堂的一、二樓為多功能活動中心，可容納約1,000名師生，設有舉重教室、籃球場、羽球與桌球場等運動空間；同時配置體適能、家政、表演藝術、童軍與跆拳道教室等多元課程場域。地下樓層則規劃90格汽車停車位，開放社區共同使用，不僅紓解周邊停車需求，也讓禮堂成為「學校與社區共享的公共生活中心」。
台中市大里區成功國中禮堂結合停車場，共創校園與社區雙贏。圖／台中市政府新聞局提供
教育局表示，教育建設不能省，也不該等待。台中將持續推動安全、友善、有感的校園環境，讓每一位台中孩子，都能在最安心、最幸福的學習空間中成長。
（台中市政府新聞局廣告）
更多台視新聞網報導
非洲豬瘟禁運禁宰令解除 盧秀燕再度鞠躬道歉、各地肉品市場恢復交易
非洲豬瘟疫情清零！禁宰令將解除 應變中心：每週仍召開會議監督
非洲豬瘟案例場仍驗出陽性 陳駿季：不代表具活性、持續清消採檢至陰
其他人也在看
「2」改成「3」！國小代課老師竄改考卷送分 4班要重考
台南一所國小一名小六自然科代課老師，竟擅自竄改學生段考答案，企圖提高成績，影響25名學生，校方已收回考卷並展開調查。該名老師在約談後表示壓力大已提出離職，但有四個班級必須重新考試。教育局主秘陳宗暘強調，若證實老師修改成績，將依規定終止契約並究責。家長們則憂心孩子需重考，直呼「每次考試對學生來說都很重要」！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
明道中學學生稱霸TIRT迷宮機器人賽 三隊齊上榜
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在2025桃園國際創新機器人節「TIRT全國迷宮機器人競賽」中，明道中學技互傳媒 ・ 5 小時前
大學建築科系如何靠AI轉型？東海、中原與陽明交大已布局
人工智慧（AI）快速崛起，以前所未有的速度改變各行各業，大學教育急於作出因應，尤其在步向數位化、智慧化的建築產業，相關科系更是設法將AI融入從教學、設計到實作的課程當中，務求接軌產業。諸如中原大學建築系設立AI數位製造實驗室、東海大學的大渡山－東海人工智慧中心持續將AI科技導入建築系等學群，未來可期遠見雜誌 ・ 19 小時前
台南代課老師「作弊」！幫學生擦錯改對拉高分數被抓包
學生考試作弊被老師抓包偶有所聞，但這回卻是老師「作弊」被學生抓包！南市某國小一名六年級自然科代課老師，日前在批改第一次段考考卷時，疑似將低分學生錯誤答案擦掉、改寫成正確答案，以提高分數。此舉被其他學生目睹並通報導師，校方已介入調查。教育局表示，該名教師為外聘短期代課老師，校方為釐清事件真相，已於昨（自由時報 ・ 1 天前
配合豬隻禁運禁宰措施解禁 南市持續加強午餐品質與廚餘管控
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】因應中央於5日宣布，自今（6）日起恢復活豬運輸，並自7日零時起正常辦理拍互傳媒 ・ 14 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 41 分鐘前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
柯蕭爆料！奪冠當下以為被追平 被提醒「我們贏了」才停止熱身
體育中心/蔡晴景報導洛杉磯道奇在世界大賽第七戰擊敗多倫多藍鳥，成功蟬聯冠軍，封王後成員們上一檔由貝茲（Mookie Betts）主持的節目，一起回顧系列賽。其中準名人堂強投柯蕭（Clayton Kershaw）爆料，奪冠當下他完全搞不清楚狀況，是靠隊友提醒才知道比賽已經結束。FTV Sports ・ 3 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照以「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 20 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 3 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
太子燦笑女特助遭起底！ 自介再引熱議「魔鬼藏在細節裡」
涉嫌跨國詐騙與洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）案，4日檢警大規模搜索多處在台據點，查扣該集團在台資產超過45億元，並拘提主嫌王昱棠與25名被告到案。其中，該集團旗下「天旭國際科技有限公司」總經理特助劉純妤以15萬元交保，她步出北檢偵訊室時神情輕鬆、面露笑容的畫面引爆網友怒火，還被網友起底她竟是前空姐，自介裡還這一句「魔鬼藏在細節裡」成反諷名句。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 17 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 5 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 14 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前